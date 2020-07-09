GAÜN İslahiye MYO ile İSTE arasında işbirliği

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Meslek Yüksekokulu ile İskenderun Üniversitesi (İSTE) arasında, eğitim hizmetleri ile sosyal ve kültürel alanlarda işbirliği görüşmesi yapıldı. İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, İslahiye Meslek Yüksekokulu’na yaptığı ziyarette Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. H. Ahmet Deveci ile bir araya gelerek Gaziantep Üniversitesi İslahiye Yerleşkesi hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, Türkiye’de ilk defa GAÜN tarafından başlatılan Toplumsal Duyarlılık Projesi (TDP) ile ilgili konular görüşüldü. İslahiye MYO Müdürü Doç. Dr. H. Ahmet Deveci Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı’na bağlı GAP Bölge Kalkınma İdaresi’nce desteklenen proje kapsamında Yüksekokula kazandırılan 2 bin metrekarelik kapalı sera alanında Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü’ne bağlı Organik Tarım Programı öğrencilerine uygulamalı eğitim verildiğini söyledi. Ayrıca bu alanda 3 bin zeytin fidesi yetiştirilerek İslahiye Yerleşkesinin muhtelif yerlerine dikildiğini, bu konuda İskenderun Teknik Üniversitesi’ne de yardımcı olabileceklerini belirtti.

İslahiye MYO Müdürü Doç. Dr. H. Ahmet Deveci, İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, ziyaretten ve benzeri işbirliklerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, eğitim ve bilime sağlayacakları katkılardan dolayı teşekkürlerini iletti.

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