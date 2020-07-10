Evdeki 4 adet kınalı keklik ele geçirildi

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde jandarma ekipleri. arama yaptıkları evde 4 adet kınalı keklik ele geçirdi.

Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde Jandarma ekipleri Sakçagözü Mahallesi'nde bir evde yaptığı aramada, doğada usulsüz avlanarak evde beslendiği belirlenen 4 adet kınalı kekliğe el koydu. Keklikler Doğa Koruma Milli Parklar İslahiye Şefliğine teslim edilirken, usulsüz avcılık yapan kişiye ceza kesildi.

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