Root 2020 yarışması SANKO okulları robot takımı Türkiye üçüncüsü oldu

Sanko Ortaokulu Robot Takımı, Türkiye’nin ilk ve tek online robot yarışması olan ROOT 2020 yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye genelinden 402 takımın katıldığı ROOT 2020 yarışmasında, 32 takım yarı finale kaldı. SANKO Okulları öğrencileri Naz Fındık ve Mustafa İbrahim Kale’nin oluşturduğu İnfinity Power Takımının da bulunduğu 8 takım finalde yarıştı. Naz Fındık ve Mustafa İbrahim Kale’ye, öğretmenleri Neriman Ersönmez ve Fatih Mehmet Günaydın rehberliğinde İnfinity Power Takımına final karşılaşmasında Tinkercad, Rokokey, Office Programları, Mbot, Scracth konularında kısa eğitim verildi ve bu eğitimler doğrultusunda etkin çözümler istendi. SANKO Okulları öğrencileri, finalde mors alfabesini okuyabilen robot tasarımı yaptı ve birçok farklı görevi de yerine getirerek Türkiye üçüncüsü olma başarısı gösterip 10 bin TL değerinde rokodemi üyeliği kazandı.

Genel Müdür Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini ve emeği geçen öğretmenlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.

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