3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Görevlilerimiz tarafından yapılan operasyonda 3500 paket sigara ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Gaiziantep Şehitkamil İlçesi Sanayi mahallesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 3 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konu ile ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

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