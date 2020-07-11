Şahin, D-400’de devam eden çalışmaları inceledi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, teknik ekibiyle birlikte tarihi İpek Yolu olarak bilinen D400 Karayolu’nda hali hazırda devam eden GAZİRAY çalışmalarını yerinde inceledi. Şahin, günde 100 bin yolcuyu taşıyacak GAZİRAY’da büyük bir yol kat ettiklerini belirterek, yakın zamanda tramvayların siparişini vereceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GAZİRAY projesinde çalışmaları yerinde görmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi başkan vekillerinden Latif Karadağ ve Erdem Güzelbey başta olmak üzere teknik ekibiyle sahaya indi. D400 Karayolu’ndaki işçilerle bir araya gelerek son durum hakkında bilgi alan Başkan Şahin ardından Kalyon Kavşağı’na, Şehir Hastanesi mevkiine, Şehitkamil ilçesine bağlı Öğümsöğüt ve Işıklı kırsal mahallelerine giderek yapımı süren ve tamamlanan asfalt ve yol çalışmalarını inceledi.

Tramvaylarımızı sipariş ediyoruz

Konu hakkında açıklamada bulunan Başkan Fatma Şahin, GAZİRAY’ın şehir için çok önemli bir proje olduğuna dikkati çekerek, “D400 Karayolu’ndayız. Günde 100 bin yolcunun ulaşımını sağlayacağı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tren hattını hızlı trene çeviriyoruz. Artık, yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Son bir senemiz. Tramvaylarımızın siparişini veriyoruz. 1 yılın ardından çok modern, konforlu, çevreci bir ulaşımı kente kazandırarak toplamda 100 bin vatandaşımızı, ağırlıklı olarak işçilerimizi sanayi bölgesi hattına taşımış olacağız. Bir de İstasyon Meydanı Toplama Dağıtma Hattı’mız var. GAZİRAY’ı hem hafif raylı ile hem de metro ile ilgili çalışmamızı sürdürüyoruz. Şehrin alt yapısı, üst yapısı ve ulaşımıyla ilgili değişim ve dönüşüm içindeyiz. O yüzden D400’de GAZİRAY’da 5 kilometreyi alttan alırken burada özellikle karayolu üzerindeki asfalt da çok eskimişti. Yıllardır kullanılan bir asfalttı. Karayolu ile irtibat kurarak, asfalt yenilenme çalışmasına da giriştik. Bunlar çok büyük işler. Zaman istiyor. Ama ekip çok kuvvetli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Ulaştırma Bakanlığı’na, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ve çalışma arkadaşlarıma gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür ediyoruz. Çok büyük bir koordinasyon var. İnşallah okullar açılmadan bu işlerin tamamını bitirmiş olacağız. Tertemiz ve yeni asfaltla GAZİRAY çalışmalarını noktalamış olacağız” şeklinde konuştu.

Gaziray bize bir taraftan da şehrin yenilenme imkanını sundu

GAZİRAY ile birlikte ciddi yol yenileme çalışmalarının da olduğunu aktaran Şahin, “Karşıyaka Tüneli gibi 16 tane zanaat alanını yeniden yapılandırdık. Alt yapıyı da bulunan boruların değişimini yapmayı sürdürüyoruz. Ayrıca GAZİRAY mesaisinin devam ettiği Mücahitler Mahallesi civarındaki yoğun çalışmamızı yerinde inceledik. Şu anda bu bölgede altyapıda yaklaşık 15 milyon liralık büyük boru döşemesi yapılıyor. GAZİRAY projesi bizlere bir taraftan da şehrin yenileme imkanı sağladı. Halkımızın bu süreçte sabırlı olmasını istiyoruz. Çünkü ulaşımı rahatlatacak bir proje için çaba sarf ediyoruz. GAZİRAY, Gaziantep’in en büyük meselesidir. Çok büyük yatırımlar yapılıyor. Bu yatırımlar hem ciddi kaynak hem de sabır istiyor. Halkımızın da sabırlı olmasını istiyoruz. 1 ay içerisinde D400 Karayolu’ndan çıkacağız ve sıfır asfaltla ulaşımı araçlar için hazır hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.

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