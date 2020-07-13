Traktör römorku üzerinde tehlikeli yolculuk

Bakanlık'tan berber, kuaför ve marketlerle ilgili güncelleme

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep'te bir kişi ev eşyası yüklü traktörün römorkuna binerek canını hiçe saydı.

Gaziantep'te ev eşyası yüklü olan bir traktörün römorkunda yolculuk yapan kişi, kazaya davetiye çıkardı. Gaziantep’in en işlek caddelerinden Rasafyolu'nda ilerleyen traktörün eşya yüklü römorkunda oturan kişi tehlikeli şekilde yolculuk etti. Tehlikeye aldırış etmeden elindeki cep telefonuyla oynayan kişi, düşme tehlikesi de geçirdi. O anları sürücüler cep telefonu ile kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.