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Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu sonuçları açıklandı İSO 500 listesinde Gaziantep’ten 26 firma yer aldı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “2018 yılında 24 olan firma sayımız tüm güçlüklere rağmen 2019 yılında 26’ya yükseldi” “Tüm koşullara rağmen İSO 500 listesinde yer alan ve ülkemiz için değer üreten tüm firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum”

İHA

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Araştırması'na göre Gaziantep'ten 26 firmanın ilk 500 firma arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu sonuçları açıklandı İSO 500 listesinde Gaziantep’ten 26 firma yer aldı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “2018 yılında 24 olan firma sayımız tüm güçlüklere rağmen 2019 yılında 26’ya yükseldi” “Tüm koşullara rağmen İSO 500 listesinde yer alan ve ülkemiz için değer üreten tüm firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum”

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen ’Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Araştırması’na göre Gaziantep’ten 26 firmanın ilk 500 firma arasında yer aldığını söyledi.
Listede yer alan firmaları kutlayan Adnan Ünverdi, “Gaziantepli sanayicilerimiz kentimiz ve ülkemizin başarısı için gece gündüz demeden gayret göstermeye devam ediyor. Gösterilen bu çaba COVID19 salgını sürecinde daha da iyi anlaşılmıştır” dedi.
Adnan Ünverdi, İSO 500 listesinde Gaziantep’ten 2017 ve 2018 yıllarında 24 olan firma sayısının 2019 yılı sonuçlarına göre 26’ya yükseldiğini belirterek, “İSO 500 firmalarımızın mevcut durumunu ortaya koyarken, önümüzdeki dönem yapılacak çalışmalara da ışık tutuyor. Firmalarımız listede ilk sıralarda temsil edilmemizi sağlamakla birlikte ülke sanayimize öncülük ediyor. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan ve ülkemiz için değer üreten tüm firmalarımız bizleri her zaman gururlandırmıştır. Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer almak takdire şayandır” dedi.
Gaziantep’in üretim, ihracat ve istihdam gücü ile dünyada söz sahibi bir kent olduğunu vurgulayan Ünverdi, “Şehrimiz geçmişten günümüze her türlü olumsuz koşulda ayakta durmayı başarmış, yol gösterici olmuştur. Bugün de iş dünyamız tüm koşullara rağmen aydınlık geleceğimiz için yenilikçi bir anlayışla çalışmaya devam etmektedir. Biliyoruz ki pandemi sonrası yeni bir dünya düzeni bizleri bekliyor. Özellikle ileri teknoloji ve dijital çağa ayak uydurmak zorundayız. Gaziantep Sanayi Odası olarak bizler de geçtiğimiz yıl sanayide dönüşüm hamlesini başlatmıştık. Salgınla birlikte bu dönüşümün önemi çok daha belirgin olarak ortaya çıktı. Dönüşüm hamlemiz kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Odamız işbirliğinde KOBİ Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi’nin (model fabrika) inşaatı devam ediyor. Model fabrikamızın hemen yanında Gaziantep teknoloji geliştirme, eğitim ve danışmanlık merkezini kuruyoruz. Odamızda KOBİ Geliştirme ve Sanayi Dönüşüm Merkezini hayata geçirdik. Nitelikli insanın, yüksek teknoloji ve yüksek katma değeri getireceğini bilerek, GSO Mesleki Eğitim Merkezimizde insanımıza meslek öğretmeye ve nitelik kazandırmaya devam ediyoruz. İnşallah sanayimizdeki teknolojik dönüşümle birlikte ileri ki dönemde çok daha fazla firmamızı İSO 500 listesinde göreceğiz” şeklinde konuştu.
“Savunma sanayi, medikal sektörü ve hazırlığını sürdürdüğümüz yeni organize sanayi bölgeleri ile üretimlerimizi ileri teknoloji ve yüksek katma değerle buluşturacak, yerli ve milli üretimlerimizi artırarak ülkemizi ve şehrimizi geleceğe taşıyacağız” diyen Ünverdi, “Bu vesileyle Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu sıralamasında yer alan ve ülkemize değer katan tüm firmalarımızı tebrik ediyor, sanayimize ayna tutan bu önemli çalışmadan dolayı İstanbul Sanayi Odası ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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