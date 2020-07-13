Merinosspor 5 oyuncu ile sözleşme imzaladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merinosspor 5 oyuncu ile sözleşme imzaladı

İHA

Merinosspor Bayan Voleybol Takımı yeni sezona bomba transferlerle başladı. 5 oyuncuyla masaya oturan Merinos spor ilk transferlerini gerçekleştirdi.

Merinosspor 5 oyuncu ile sözleşme imzaladı

Merinosspor Bayan Voleybol Takımı yeni sezona bomba transferlerle başladı. 5 oyuncuyla masaya oturan Merinos spor ilk transferlerini gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz sezonda olduğu gibi bu sezonda da play off iddiasını sürdüren Merinosspor, transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Merinos spor Bayan Voleybol takımı 20202021 sezonu öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı. İç transfer ve diş transferde 5 oyuncu ile anlaşmaya varan mavi melekler, yeni sezonda mütevazı bir takım ile geçen yıl ligin son haftasına kadar sürdürdüğü play off iddiasını tekrarlamak ve play off’a gitmek için yeni sezon hazırlıklarına başladı. İç transferde geçen sezon takım kaptanlığını yapan Pasör Gizem As başta olmak üzere Orta Oyuncu Begüm Hepkaptan, Libero İlarya Zararsız, kulübün alt yapısından yetişen smaçör Betül Çoban ile sözleşme yeniledi.
Dış transferde ise geçen sezonu Mardin Büyükşehir Belediyesi Başak sporla play off oynama başarısı gösteren orta oyuncu Nergis Özlen Özcan ile Anlaşmaya varan Merinos Voleybolda 5 oyuncu ile sözleşme imzalanmış oldu. Konuyla ilgili olarak Bilgi veren Merinosspor Kulüp Başkanı Ali Bağcı, transfer çalışmalarının aralıksız sürdürdüğünü ve önümüzdeki günlerde sürpriz oyuncularla masaya oturacaklarını söyledi. Ali Bağcı “ Geçtiğimiz yıl son haftalara kadar sürdürdüğümüz play off iddiamızı bu yılda sürdürmek istiyoruz. Alt yapımızdan yetişen oyuncular, geçtiğimiz yıl takımımızda olan oyuncular ve yeni oyuncular olmak üzere görüşmelerimizi tamamlamak üzeriyiz. İlk olarak beş oyuncumuz ile sözleşme imzaladık. Diğer oyuncularla ise görüşmelerimiz devam etmektedir. Bu sezonda Merinos spor olarak ön sıralarda sezonu tamamlama hedefi ile yola çıktık” dedi.
Gizem As, 1.80 boyunda 1991 doğumlu olan başarılı pasör daha önce Kocaeli Belediye Kağıtspor, Edremit Belediye Spor, Bolu Belediyespor, Kocaeli Değirmenderespor, Kazan Belediye spor ve Sakarya Gelişim Spor formalarını giydi. 2014 yılında da merinos voleybol takımı ile kadınlar 2. Liginde mücadele eden başarılı pasör play off oynama başarısı göstermişti.
Begüm Hepkaptan, 1.86 boyunda 1996 doğumlu olan başarılı orta oyuncu karşıyaka spor kulübü alt yapısında yetişmiştir. Bozhüyük belediye spor kulübünde kiralık olarak kadınlar 2. Ligi play off müsabakalarında başarılı bir performans gösteren oyuncu 20192020 sezonu ve 20202021 sezonunda merinos voleybol formasını giymekte devam etmektedir.
Ilarya Zararsız, 1.65 boyunda 1996 doğumlu olan başarılı libero arkas spor alt yapısından yetişerek kadınlar 2. Liginde mücadele etmiştir. 20182019 yılında pursaklar voleybol ihtisasta başarılı bir sezon geçiren oyuncu, 20192020 sezonunda merinos voleybolda başarılı bir sezon geçirmiş olup, 20202021 sezonu için tekrar merinos voleybol kulübü ile sözleşme yenilemiştir.
Nergiz Özlen Özcan, Eczacıbaşı altyapısında yetişen ve daha sonra THY, Sarıyer Belediye, Rota Koleji ve Mardin Büyükşehir Başak Spor takımlarında görev yapan 1997 doğumlu 1.89 boyundaki voleybolcu, Doğa Koleji ile 2 kez Türkiye Şampiyonluğu ve Dünya Şampiyonluğu yaşadı.
Geçen sezon Play off müsabakalarında mücadele eden başarılı orta oyuncu 20202021 sezonu için merinos voleybol takımı ile sözleşme imzaladı.
1995 doğumlu 1.80 boyundaki smaçör Betül Çoban, Merinos Voleybol alt yapısında yetişmiş daha sonraki sezonlarda takımın bölgesel ligden bir üst lige ve 2. Ligden 1. Lige çıktığı sezonlarda takımıyla basarili sezonlar geçirmiştir. Geçen yıl ara verildiği voleybola tekrar yuvasına dönerek kavuşan basarili smaçör oyuncu 20202021 sezonu için sözleşme yeniledi .

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Acil tıp profesörünün testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Acil tıp profesörünün testi pozitif çıktı
GAÜN'den ilaç müjdesi Korona virüs tedavisinde kullanılan ilacın seri üretimine başlandı
YEREL HABERLER GAÜN'den ilaç müjdesi Korona virüs tedavisinde ...
Erdemoğlu Holding İSO 500 sıralamasına 4 firma ile girmeyi başardı
YEREL HABERLER Erdemoğlu Holding İSO 500 sıralamasına 4 firma ile ...
Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu sonuçları açıklandı İSO 500 listesinde Gaziantep’ten 26 firma yer aldı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “2018 yılında 24 olan firma sayımız tüm güçlüklere rağmen 2019 yılında 26’ya yükseldi” “Tüm koşullara rağmen İSO 500 listesinde yer alan ve ülkemiz için değer üreten tüm firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum”
YEREL HABERLER Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu sonuçları ...
Traktör römorku üzerinde tehlikeli yolculuk
YEREL HABERLER Traktör römorku üzerinde tehlikeli yolculuk
Söndürülmeden atılan sigara izmariti yangına neden oldu Facianın eşiğinden dönüldü
YEREL HABERLER Söndürülmeden atılan sigara izmariti yangına neden ...
Şahin’den 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Şahin’den 15 Temmuz mesajı
4 bin 644 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası
YEREL HABERLER 4 bin 644 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası
Kargo aktarım merkezinde 4 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Kargo aktarım merkezinde 4 bin 300 paket kaçak sigara ...
Saray kumaşı 'kutnu' ustaları taklit ürünlere karşı ayakta kalma savaşı veriyor Yazın serin, kışın sıcak tutan kutnu kumaşı yok olmanın eşiğinde
YEREL HABERLER Saray kumaşı 'kutnu' ustaları taklit ürünlere karşı ...
Pandemi süreci yemeni satışlarını da etkiledi Turist gelemeyince yemeni satışları azaldı
YEREL HABERLER Pandemi süreci yemeni satışlarını da etkiledi Turist ...
Yıldırım’dan borç yapılandırma vurgusu
YEREL HABERLER Yıldırım’dan borç yapılandırma vurgusu
'Hoş geldiniz' ziyareti sonrası 31 kişi karantinaya alındı
YEREL HABERLER 'Hoş geldiniz' ziyareti sonrası 31 kişi karantinaya ...
Şehitkamil’de çöpler, yeraltından toplanmaya başlandı
YEREL HABERLER Şehitkamil’de çöpler, yeraltından toplanmaya başlandı
Kılıç, MHP belediye başkanları toplantısına katıldı Kılıç, “Üretken belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Kılıç, MHP belediye başkanları toplantısına ...
Gaziantep'te aranan 66 şüpheli yakalandı Çok sayıda suç aleti ve çalıntı malzeme ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te aranan 66 şüpheli yakalandı Çok sayıda ...
Sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu kokteyl
YEREL HABERLER Sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu kokteyl
Bir kadını zorla alıkoyan şüpheli şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Bir kadını zorla alıkoyan şüpheli şahıs yakalandı
Gaziantep FK'da Kayserispor maçı öncesi testler negatif
YEREL HABERLER Gaziantep FK'da Kayserispor maçı öncesi testler ...
Şahin, D-400’de devam eden çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Şahin, D-400’de devam eden çalışmaları inceledi
Gaziantep'te aranan 107 şüpheli şahıs yakalandı Çok sayıda çalıntı malzeme ve suç aleti ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te aranan 107 şüpheli şahıs yakalandı Çok ...
Gaziantep'te 4 bin 683 kişiye daha maske ve mesafe cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te 4 bin 683 kişiye daha maske ve mesafe ...
Gaziantep'te 2 bin 30 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 2 bin 30 paket kaçak sigara ele ...
GAÜN Cerablus Meslek Yüksekokulu ilk mezunlarını verdi Suriyeli gençlerin mezuniyet coşkusu
YEREL HABERLER GAÜN Cerablus Meslek Yüksekokulu ilk mezunlarını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X