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Oscarlı yıldız paylaştı, Fatma Şahin davet etti Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oscarlı yıldız Charlize Theron'u Gaziantep'e davet etti

İHA

Oscarlı yıldız paylaştı, Fatma Şahin davet etti Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oscarlı yıldız Charlize Theron'u Gaziantep'e davet etti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, baklava paylaşımı yapan Oscarlı yıldız Charlize Theron’u Gaziantep'e davet etti.
Oscarlı yıldız Charlize Theron, yeni filminin bir sahnesinde büyük bir iştahla yediği baklava için Twitter hesabından, “En iyilerinin Gaziantep'te olduğunu duydum” paylaşımında bulunmuştu. Theron'a cevap yazan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Twitter hesabından, “Öyle bir kez tatmakla olmaz, sizi en iyi baklava için Gaziantep'e davet ediyoruz” paylaşımında bulunarak yıldız oyuncuyu kente davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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