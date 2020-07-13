Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

DHA

Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi


Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsü şoförü Hanifi Şahan (26), aracında kalp krizi geçiren yolcuyu güzergahtan çıkıp, hastaneye yetiştirdi. Otobüste yaşananlar, araç içi kamerasına yansıdı.
Olay, 11 Temmuz'da, BeylerbeyiDumlupınar hattında çalışılan özel halk otobüsünde meydana geldi. Genç yolcu, otobüste kalp krizi geçirdi. Diğer yolcuların uyarısı ile durumdan haberdar olan otobüs şoförü Hanifi Şahan da güzergahından çıkarak, yolcularla birlikte genci hastaneye götürmeye karar verdi. Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne doğru giden Şahan, yolda sağlık ekiplerini aradı. Yolda sürekli korna çalarak, önündeki sürücüleri çekilmesi için uyaran şoför, kısa süre sonra hastaneye geldi. Yolcular ve şoför, fenalaşan genci sağlık ekipleri ile birlikte sedyeye koyarak, hastaneye taşıdı. Şahan, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye bıraktıktan sonra güzergahına dönerek, yoluna devam etti. Halk otobüsünde yaşananlar, araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, fenalaşan yolcuyu kontrol eden diğer yolcuların telaşı ve şoförün hızla hastanenin yolunu tuttuğu anlar yer aldı. Hastane binası önüne gelen otobüsten indirilen yolcunun sağlık ekiplerince sedye ile taşındığı an da kameraya yansıdı.
'DÖRTLÜLERİMİ YAKTIM, SÜREKLİ KORNA ÇALDIM'
Yaşanan olayı anlatan Hanifi Şahan, yolcunun kalp krizi geçirmesi sonucu fenalaştığını görünce hemen güzergahtan çıktığını belirterek, "Yolcularımdan bir genç, kalp krizi geçirdi. Yolcu fenalaşarak yere yığılmış. Otobüsteki diğer yolcular bana söyleyince hemen güzergahtan çıktım ve hastaneye doğru sürdüm. Yolda sağlık ekiplerine bilgi verdim. Yolcuyu yetiştirmek için dörtlülerimi yakarak, sürekli öndeki sürücülere korna çalarak yolun açılmasını sağladım. Allah'a şükür kardeşimizi geç olmadan yetiştirdik. Diğer yolcular da anlayış gösterdiler, onlarla beraber hastaneye teslim ettik. Yolcumuzun durumunun iyi olduğunu öğrenince güzergahıma dönerek yoluma devam ettim'' diye konuştu.
 
DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2020-07-13 15:12:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hafif ticari aracın çarptığı seyyar satıcı yaralandı
YEREL HABERLER Hafif ticari aracın çarptığı seyyar satıcı yaralandı
Şehitkamil’deki yıpranan parklar revize ediliyor Şehit Resul Bozkurt Parkı’nda yenileme çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Şehitkamil’deki yıpranan parklar revize ...
OSB Başkanı Cengiz Şimşek’ten İSO 500’e giren firmalara kutlama
YEREL HABERLER OSB Başkanı Cengiz Şimşek’ten İSO 500’e giren ...
26 Gaziantepli Türkiye’nin en büyükleri arasında Yıldırım, “Gaziantep üretecek, Türkiye kazanacak”
YEREL HABERLER 26 Gaziantepli Türkiye’nin en büyükleri ...
Akıncı, Gaziantep'in İSO 500 başarısını kutladı “İSO 500’de 24 olan firma sayımız 2019 verilerine göre 26’ya yükseldi” “İSO 500 listesinde yer alan Gaziantepli firmalarımızı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum”
YEREL HABERLER Akıncı, Gaziantep'in İSO 500 başarısını kutladı “İSO ...
Oscarlı yıldız paylaştı, Fatma Şahin davet etti Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oscarlı yıldız Charlize Theron'u Gaziantep'e davet etti
YEREL HABERLER Oscarlı yıldız paylaştı, Fatma Şahin davet ...
Acil tıp profesörünün testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Acil tıp profesörünün testi pozitif çıktı
GAÜN'den ilaç müjdesi Korona virüs tedavisinde kullanılan ilacın seri üretimine başlandı
YEREL HABERLER GAÜN'den ilaç müjdesi Korona virüs tedavisinde ...
Erdemoğlu Holding İSO 500 sıralamasına 4 firma ile girmeyi başardı
YEREL HABERLER Erdemoğlu Holding İSO 500 sıralamasına 4 firma ile ...
Merinosspor 5 oyuncu ile sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Merinosspor 5 oyuncu ile sözleşme imzaladı
Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu sonuçları açıklandı İSO 500 listesinde Gaziantep’ten 26 firma yer aldı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “2018 yılında 24 olan firma sayımız tüm güçlüklere rağmen 2019 yılında 26’ya yükseldi” “Tüm koşullara rağmen İSO 500 listesinde yer alan ve ülkemiz için değer üreten tüm firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum”
YEREL HABERLER Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu sonuçları ...
Traktör römorku üzerinde tehlikeli yolculuk
YEREL HABERLER Traktör römorku üzerinde tehlikeli yolculuk
Söndürülmeden atılan sigara izmariti yangına neden oldu Facianın eşiğinden dönüldü
YEREL HABERLER Söndürülmeden atılan sigara izmariti yangına neden ...
Şahin’den 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Şahin’den 15 Temmuz mesajı
4 bin 644 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası
YEREL HABERLER 4 bin 644 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası
Kargo aktarım merkezinde 4 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Kargo aktarım merkezinde 4 bin 300 paket kaçak sigara ...
Saray kumaşı 'kutnu' ustaları taklit ürünlere karşı ayakta kalma savaşı veriyor Yazın serin, kışın sıcak tutan kutnu kumaşı yok olmanın eşiğinde
YEREL HABERLER Saray kumaşı 'kutnu' ustaları taklit ürünlere karşı ...
Pandemi süreci yemeni satışlarını da etkiledi Turist gelemeyince yemeni satışları azaldı
YEREL HABERLER Pandemi süreci yemeni satışlarını da etkiledi Turist ...
Yıldırım’dan borç yapılandırma vurgusu
YEREL HABERLER Yıldırım’dan borç yapılandırma vurgusu
'Hoş geldiniz' ziyareti sonrası 31 kişi karantinaya alındı
YEREL HABERLER 'Hoş geldiniz' ziyareti sonrası 31 kişi karantinaya ...
Şehitkamil’de çöpler, yeraltından toplanmaya başlandı
YEREL HABERLER Şehitkamil’de çöpler, yeraltından toplanmaya başlandı
Kılıç, MHP belediye başkanları toplantısına katıldı Kılıç, “Üretken belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Kılıç, MHP belediye başkanları toplantısına ...
Gaziantep'te aranan 66 şüpheli yakalandı Çok sayıda suç aleti ve çalıntı malzeme ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te aranan 66 şüpheli yakalandı Çok sayıda ...
Sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu kokteyl
YEREL HABERLER Sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu kokteyl

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X