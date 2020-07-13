AK Parti İslahiye İlçe Başkanlığı'nda kongre heyecanı

Gaziantep’in İslahiye İlçesinde yapılacak olan kongrede AK Parti ilçe başkanlığına aday olduğunu belirten Ali Göl, AK Parti tabanı ve milli görüş geleneğinden geldiğini belirterek, yapılacak olan ilçe başkanlığı seçiminde bende ben de varım dedi.

Henüz tarihi belli olmasa da ağustos ayında yapılması planlandığı öğrenilen kongrede milli görüş çizgisinden ayrılmayan kimliği ile tanınan ve 2001 yılında AK Parti kurucu üyelerinden olan Ali Göl birlik ve beraberliğin en çok lazım olduğu şu dönemde bir ve beraber olmak adına AK Parti İslahiye ilçe başkanlığına aday olduğunu belirtti.

Gelin partimize sahip çıkalım



İlçe başkan adayı Ali Göl yaptığı açıklamada, "Her zaman partimizin ve partililerinin emrinde ve hizmetinde olmaya çalıştım, partiye ve partililere asla küsmedim. Her koşul ve şartta onların hizmetinde olacağım. İslahiye’ de partimizi kuruluş ruhu ve Felsefesinden uzaklaştırıyorlar. Gelin partimize sahip çıkalım" dedi.



AK Parti İslahiye ilçe başkan adayı Ali Göl kimdir



1971 Yılında dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini İslahiye’de tamamladı. Lise eğitimi sonrasında fırın işletmeciliği ile ticaret hayatına atıldı. 1986 yılında Refah Partisi İslahiye İlçe Teşkilatı gençlik kollarında siyasi hayatına başladı. Milli Gençlik Vakfı İslahiye yönetiminde görev aldı. 1989 yılında Refah Partisi İslahiye İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyeliğine seçildi. 17 Aralık 1997 tarihinde Fazilet Partisi İslahiye İlçe teşkilatı kurucu üyeliği ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Gönül verdiği milli görüş çizgisi ile siyasi hayatına devam ederken, ülkenin ve ümmetin umudu olan lider Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı siyasi hareketin 14 Ağustos 2001 tarihinde Ak Parti olarak kurulması ile birlikte; Ak Parti İslahiye İlçe teşkilatı kurucu üyeliği ve yönetim kurulu üyeliğine seçildi. 2003 yılında Ak Parti 1. Olağan kongresinde İslahiye İlçe Yönetim Kurulu üyeliğine seçilerek, ilçe başkan yardımcılığı görevine getirildi. 2010 yılına kadar ilçe başkan yardımcılığı görevine devam etti. 2019 Yılında Yapılan Mahalli seçimlerde Ak parti İslahiye Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevini yaptı. 2002 yılında kurulmuş olan İslahiye'nin ilk özel medikal şirketi olan Tuğra Medikal Ltd.Şti.’yi satın alan Ali Göl, ticari hayatına medikal şirketi müdürü ve Yönetim kurulu başkanı olarak devam etmektedir.

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