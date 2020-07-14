Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı



Eyyüp BURUNKadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP İl Başkanı Musa Aydın ile 2 ilçe başkanı ve 2 muhtarın da olduğu 33 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah önceden belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda HDP Gaziantep İl Başkanı Musa Aydın ile HDP Şahinbey ve Şehitkamil ilçe başkanları ve 2 mahalle muhtarının da aralarında bulunduğu 33 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Eyyüp BURUN, Kadir GÜNEŞ

2020-07-14 09:17:29



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