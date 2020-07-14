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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OSB Başkanı Cengiz Şimşek’ten 15 Temmuz mesajı

İHA

Gaziantep Organize Sanayi Bölge Başkanı Cengiz Şimşek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

OSB Başkanı Cengiz Şimşek’ten 15 Temmuz mesajı

Gaziantep Organize Sanayi Bölge Başkanı Cengiz Şimşek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Şimşek, “Milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü coşku ile kutlarken, hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyoruz” dedi.
15 Temmuz 2016’da tarihin en büyük ihanetlerinden birinin yaşandığını hatırlatan OSB Başkanı Şimşek'in mesajında “Bundan 4 yıl önce gözbebeğimiz olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinde yuvalanmış bir grup, emirkomuta zinciri dışına çıkarak alçakça bir darbe girişiminde bulunmuştur. FETÖ terör örgütü üyesi bu hainler, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, milletimizin darbeye geçit vermeyen kararlı duruşu ile alçakça emellerine ulaşamamıştır. Birlik ve beraberliğimize, vatanımızın bütünlüğüne, demokrasimize karşı girişilen bu alçakça başkaldırıyı püskürten milletimiz tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir” denildi. Hain darbe girişiminin dördüncü yılında milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü coşkuyla kutladığını belirten Başkan Cengiz Şimşek, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“15 Temmuz 2016’da aziz milletimizin hain darbecilere karşı yazdığı kahramanlık destanı, milletimizin vatanına, bayrağına ve demokrasimize olan bağlılığını ortaya koyarken tüm dünyanın takdirini kazanmıştır. Bizler hain darbe girişimini asla unutmayacağız. Ancak, bundan sonra bu tür hain kalkışmaların yaşanmaması için de birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz. Bu vatan için canlarını seve seve vererek şehitlik mertebesine yükselen tüm şehitlerimiz ve gazilerimize karşı minnet borcumuzu ödemek, ülkemizin daha müreffeh yarınlara ulaşmasını sağlamak için de daha çok çalışacağız ve üreteceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıldönümünde hain darbe girişimini bir kez daha şiddetle kınıyor, vatanımızın bütünlüğüne, milletimizin birlik ve beraberliğine kast eden teröristleri de lanetliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü kutlarken, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”

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