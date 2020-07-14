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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan’dan 15 Temmuz Mesajı

İHA

GAHİB Başkanı Kaplan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesajı yayımladı.

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan’dan 15 Temmuz Mesajı

GAHİB Başkanı Kaplan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesajı yayımladı.
Kaplan mesajında, Türk milletinin vatan, bayrak, ezan ve demokrasiye olan bağlılığının bir göstergesi olduğunu kaydetti. 15 Temmuz 2016’da, Fetullahçı Terör Örgütü mensubu bir grup askerin emirkomuta zincirinin dışına çıkarak başlattıkları hain darbe girişimini kınadıklarını belirten Kaplan, “Milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü coşkuyla kutluyoruz” diyen Kaplan, “Türk milleti 15 Temmuz’da, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde vatanına, bayrağına, ezanına ve demokrasiye el uzatanlara, millet iradesini yok saymak isteyenlere karşı destan yazmıştır” ifadelerini kullandı.
Darbeci hainlerin ve destekçilerinin temel amaçlarının Türkiye’nin gelişmesini ve kalkınmasını engellemek olduğunu ifade eden GAHİB Başkanı Kaplan, "Güçlü bir Türkiye’den rahatsız olanlar var. Çünkü güçlü bir Türkiye, bazılarının özellikle Ortadoğu ile ilgili planlarını gerçekleştirmelerinin önündeki en büyük engeldir. Bu nedenle ülkemizin kalkınma ve gelişme trendini hazmedemeyenler hain emellerini uygulamaya koyarak, Türkiye’yi güçsüz, her denileni yapan bir devlet haline getirmek istediler. Ancak milletimiz tarihte eşine az rastlanılacak bir kahramanlık örneği ile 15 Temmuz’da hainlerin planlarını yerle bir etti. Tarihin her döneminde savaşların, kanın, göz yaşının eksik olmadığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Bizler birlik ve beraberliğimizi korudukça, Türkiye her anlamda güçlü kaldıkça, hainler bu coğrafyadaki emellerini gerçekleştiremeyecektir. Kısacası güçlü bir Türkiye’nin varlığı Ortadoğu halkları için de bir kalkandır. Bu duygu ve düşüncelerle vatan savunmasında hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, yüce Allah’ın bir daha bu millete bir 15 Temmuz yaşatmamasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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