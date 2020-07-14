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Özel harekat polislerine siper olan servis şoförünün ailesi konuştu 15 Temmuz Şehidi Şirin Diril'in annesi Münevver Diril: "Oğlum da atası Hz. Hüseyin gibi şehit oldu"

İHA

15 Temmuz gecesinde özel harekat polislerine siper olan servis şoförü Şirin Diril'in annesi Münevver Diril, o gece yaşanılanları anlatarak, "Oğlum da atası Hz. Hüseyin gibi şehit oldu" dedi.

Özel harekat polislerine siper olan servis şoförünün ailesi konuştu 15 Temmuz Şehidi Şirin Diril'in annesi Münevver Diril: "Oğlum da atası Hz. Hüseyin gibi şehit oldu"

15 Temmuz gecesinde özel harekat polislerine siper olan servis şoförü Şirin Diril'in annesi Münevver Diril, o gece yaşanılanları anlatarak, "Oğlum da atası Hz. Hüseyin gibi şehit oldu" dedi.
Gaziantep’in Nurdağı ilçesine bağlı Sakçagözü Mahallesi'nde yaşayan Diril ailesinin 13 çocuğundan biri olan Şirin Diril (33), servis aracıyla banka ve Telekom personellerini taşımaya başladı. Mesleği şoförlük olan Şirin Diril, 15 Temmuz gecesi Kadıköy'de bulunan Türk Telekom binasına gittiğinde Özel Harekât polislerine yönelik saldırıya siper oldu. Darbecilerin kurşun yağdırdığı aracın içerisinde bulunan Şirin Diril, şehit oldu. 15 Temmuz hain darbe girişiminin sivil şehitlerinden olan Gaziantepli Şirin Diril'in annesi Münevver Diril, o gece yaşanılanları hatırlatarak, oğlunun özel harekat polislerine siper olduğunu kaydetti.

2 yıllık hasretle şehit oldu
Şehidin 74 yaşındaki annesi Münevver Diril, oğluyla en son şehadetinden 2 yıl önce yüz yüze görüştüklerini belirterek, "Şirin ile 2 yıldır yüzyüze görüşememiştik. Bayramda Bursa’daki çocuklarımı görmeye gideceğimi, oradan da İstanbul’a geçeceğimi söyledim. Şirin’i de orada görecektim. Darbe gecesi Şirin işten gelip evde yemek yerken televizyonda olayları görmüş. Cumhurbaşkanımızın çağrısını duyunca da arkadaşlarına Kısıklı’ya gideceğini söyleyerek evden çıkmış. Bir süre sonra da kendisinden Özel Harekât polislerini Kadıköy’deki Türk Telekom binasına götürmesi istenmiş. Polisleri almaya gittiği yerde de darbeciler ateş ederek önünü kesmiş. Şirin de polislerin önüne siper yapmak için aracını durdurunca da darbeciler tarayarak şehit etmişler” dedi.

"O gece uyku uyuyamadım"
O gece televizyonda olayları izlerken Telekom lafını her duyduğunda büyük bir endişe yaşadığını belirten Münevver Diril, çocuklarının “Anne her yerde olay oluyor, darbe yapıyorlar” demesi üzerine ise sabaha kadar uyuyamadığını kaydetti. Diril, “Sabaha kadar kıvranıp durdum, sanki ciğerimde ateş vardı. O gün darbeydi, savaştı. Sabah erken de önce Şirin’in yaralı olduğunu söylediler. ‘Kalkın, gidelim’ dedim. Biz hazırlık yaparken de oğlum Şerif arayıp ‘İstanbul’a gitmeyin, Şirin şehit oldu’ deyince kendimden geçtim. Oğlum hep çalışıyordu. Daha evlenmemiş, çoluk çocuğa karışmamıştı. Bu durum acımı daha da arttırıyor” şeklinde konuştu.

"Zalimler atamız Hz. Hüseyin'i bile şehit etmişler"
Ailesinin Hazreti Muhammed’in torunu Hazreti Hüseyin’in soyundan geldiğini söyleyen Münevver Diril, “Darbeydi, savaştı. Çok kötü bir gündü. Zalimler atamız Hazreti Hüseyin’i bile şehit etmişler. Oğlum da bu zamanın zalimleri tarafından tıpkı atası gibi şehit edildi. Benim oğlum kötü bir şey yapmamıştı. Emeğiyle geçinen bir insandı. Kardeşiyle beraber aldığı arabayla servis işi yaparak ekmeğini kazanıyordu” dedi.

3 okulda adı yaşatılıyor
Şehadetinden sonra oğlunun adının İslahiye, Sakçagözü ve İstanbul’da 3 okula verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren acılı anne, “İstanbul’daki İmam Hatip okuluna gidip gördüm. Yapanlardan Allah razı olsun. Biz dinimize bağlı insanlarız. Okulda da kız çocukları okuyormuş. Ondan çok mutlu oldum” diye konuştu.

Yemeği yarım kaldı, annesini göremedi
Şehidin ağabeyi Şerif Diril ise “Şirin tek başına yaşıyordu. O gece işten eve gelip menemen yapmış. Yemeğini yerken olayları duyunca dışarı çıkmış. Sonra 15 Özel Harekât Polisini alıp Telekom’a gitmek istemiş. Oraya varmadan darbeciler aracı tarayarak şehit etmişler. Daha yemeği yarım kalmıştı. Çok çalışkan bir insandı. Annem 2 yıldır görmüyordu. Şirin buraya gelemeyeceği için annem de bayramda Bursa’daki kız kardeşlerimi gördükten sonra İstanbul’a gidip onu ve diğer kardeşimizi görecekti. Bayram tatili uzayınca Şirin buraya geldi ama annem Bursa’ya gitmişti. Birbirlerini göremediler” diye konuştu.

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