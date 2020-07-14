GTB başkanlarından 15 Temmuz mesajı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’ nedeniyle mesaj yayımladı.

15 temmuz demokrasi şehitlerini rahmet, gazilerini minnet ve şükranla yad eden GTB başkanları, mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Bundan 4 yıl önce demokrasimize ve aziz milletimizin hür iradesine kasteden menfur darbe girişimi, milletimizin destansı mücadelesi ve devletimizin kararlı duruşuyla akamete uğratılmıştır. 15 Temmuz gecesi istiklaline ve milli iradesine uzanan hain elleri tek tek kırarak istikbaline sahip çıkan, bu uğurda canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz tüm dünyaya gür bir sesle ‘Gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan hiçbir iradeyi meşru kabul etmeyiz. Millet iradesi dışındaki bir zorlamaya da asla boyun eğmeyiz’ mesajı vermiştir. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi, cadde ve sokaklara akın ederek istiklaline ve istikbaline sahip çıkan milletimiz, Türkiye’yi karanlığa ve kaosa çekmek isteyen FETÖ terör örgütüne karşı hayati bir sınavı başarıyla vermiştir. Namlusu kendisine yöneltilen silahlara korkusuzca göğüslerini siper ederek menfur darbe girişimine karşı koyan aziz milletimiz, güvenlik güçlerimiz ve idarecilerimiz o gece şanlı ecdadının kurtuluş savaşında ortaya koyduğu ruh ve inançla hareket etmiştir. Bu dik duruş aslında Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece bu asil ruhunda ebediyen yaşayacağının en somut göstergesidir. Bu vesileyle 15 Temmuz gecesinin zifiri karanlığını canları pahasına Türkiye’nin aydınlık yarınlarına çeviren tüm kahraman şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyor, canlarını ortaya koyan yiğit gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyoruz.”

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