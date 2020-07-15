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15 Temmuz demokrasi ve Milli Birlik Günü SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof Dr. Metin Bayram: "15 Temmuz iç ve dış düşmanlarımıza karşı gücümüzü dünyaya bir kez daha gösterdiğimiz gün olarak tarihte yerini almıştır"

İHA

SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram, "15 Temmuz, iç ve dış düşmanlarımıza karşı gücümüzü dünyaya bir kez daha gösterdiğimiz gün olarak tarihte yerini almıştır" dedi.

15 Temmuz demokrasi ve Milli Birlik Günü SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof Dr. Metin Bayram: "15 Temmuz iç ve dış düşmanlarımıza karşı gücümüzü dünyaya bir kez daha gösterdiğimiz gün olarak tarihte yerini almıştır"

SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram, “15 Temmuz, iç ve dış düşmanlarımıza karşı gücümüzü dünyaya bir kez daha gösterdiğimiz gün olarak tarihte yerini almıştır” dedi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla SANKO Üniversitesi tarafından online tören düzenlendi. Sunuculuğunu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi İrem Yurdabayrak’ın yaptığı tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende konuşma yapan Prof. Dr. Bayram, darbe girişimine maruz kalan Türk milletinin örnek bir sağduyu ve soğukkanlılıkla hareket ederek, ülkesini savunduğunu söyledi. “Tarihinde baskı ve boyunduruğu hiçbir şekilde kabul etmeyen, vatanı için ölümü göze alan bu milletin evlatları ülkesine karşı yapılan bu darbe girişimini önlemek için canını ortaya koymaktan çekinmemiştir” diyen Prof. Dr. Bayram şöyle devam etti:
“Yaşadığımız darbe girişimine karşı ülkemizin dört bir köşesinde kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, askeriyle, siviliyle, yükseköğretim camiasıyla büyük bir mücadele verilmiştir. Dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın bu güzel vatan toprağında kardeşçe yaşamını sürdüren Türk Halkı milli birlik ve beraberliği söz konusu olduğunda, neler yapabileceğini 15 Temmuz gecesi bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz için tarih, Türk Milletinin destanlarından biri olarak yazılırken, bu hainler için de kara bir leke olarak sonsuza kadar kalacaktır. Dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıldönümünde ülkemize ve demokrasimizin tüm değerlerine sımsıkı sahip çıkmamız gerektiğini unutmamalıyız. Bu kutsal toprakları bizlere emanet eden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin vatan ve bayrak uğruna nelere göğüs gerdiğini gelecek nesillere layıkıyla anlatmalı, o gece şahit olduğumuz birlik ve beraberlik ruhunu her daim diri tutmalıyız. Birlik ve bütünlüğümüze kasteden hainlere karşı, ülkemize ve demokrasimize sahip çıkan Türk Halkını bir kez daha kutluyorum. Böyle bir milletin evladı olmakla onur duyuyorum.”
Prof. Dr. Bayram, bu süreçten dersler çıkarılması gerektiğinin altını çizerek, “Tekrar darbe girişimi demek gerçekten saflık olur. Bu nedenle terörün, darbe girişiminin, şiddetin her türlüsü karşısında bir bilim yuvası olmanın ve üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle hareket edeceğimizi belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Bayram, 15 Temmuz’da Türk Milletinin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla bir bütün olduğuna dikkat çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:
“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, devletimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tarihimize kara bir leke olarak geçen bu gecede vatanı ve milleti için şehit düşen kahramanlarımızı rahmet ve saygı, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Allah bizlere bir daha böyle dehşet ve terör ortamı yaşatmasın.”
Tören, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü filminin izlenmesi ve 15 Temmuz fotoğraflarından oluşan sergiyle sona erdi.
Törenin ardından 15 Temmuz’un anlam ve önemine ilişkin hazırlanan broşür dağıtıldı.

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