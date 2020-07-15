Gaziantep merkezli uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

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Kadir ÇELİK/ NURDAĞI(Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP merkezli 4 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenleyen jandarma, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, 19 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep İl jandarma Komutanlığı KOM şube Müdürlüğü ve Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Gaziantep kent merkezi ile Nurdağı ilçesi, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta belirlenen 27 adrese şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 120 gram metamfetamin, 250 gram esrar, 45 kök Hint keneviri, 35 gram kenevir tohumu, 19 cep telefonu, 2 hafıza kartı, 1 flaş bellek, 10 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK

2020-07-15 12:39:35



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