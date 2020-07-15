Gaziantep’te ceza sayısı vaka sayısıyla yarışıyor Kent genelinde son 5 günde yapılan denetimlerde günde 4 bin kişiye korona virüs kurallarına uymamaktan cezai işlem yapıldı

Vaka sayısının arttığı Gaziantep’te kurallara uymayanları cezalar da durduramıyor. Sosyal mesafe ve maske denetimi için sahaya inen polis, son 5 günde 21 bin 864 kişiye kuralları ihlalden cezai işlem uyguladı.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın her gün açıkladığı vaka sayılarında altını çizerek dikkat çektiği 5 ilden biri olan Gaziantep’te alınan önlemler vatandaşlar tarafından adeta hiçe sayılıyor. Ne virüsten ne de ceza yemekten kaçınmayan vatandaşlara her gün denetimlerde cezai işlem uygulanıyor. Son 5 gündür kent genelinde yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske kuralına uymamakta ısrar eden 21 bin 864 kişiye cezai işlem uygulandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.