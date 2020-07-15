MHP'den CHP'ye terör tepkisi

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Gaziantep'te yapılan PKK/KCK operasyonunda HDP'lilerle birlikte CHP'li belediye meclis üyelerinin de gözaltına alınması nedeniyle yaptığı açıklamada, "CHP Terör örgütleri ve suç şebekeleri tarafından adeta ele geçirilmiştir" dedi.

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay yaptığı basın açıklaması ile Gaziantep'te yapılan PKK/KCK operasyonlarında gözaltına alınan CHP'li belediye meclis üyelerine tepki göstererek, CHP'yi teröre bulaşanların güvenli tüneli olarak nitelendirdi. Atay yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde uluslararası uyuşturucu trafiğini yöneten bir şebekeye yapılan operasyonlar esnasında bazı eski ve mevcut CHP'li belediye meclis üyelerinin eşleri çocukları gözaltına alınmıştı. Daha sonra yine ilimizde terör örgütü PKK/KCK terör örgütlerine karşı başlatılan soruşturmada gözaltına alınan isimlerin bir kısmı CHP listelerinden seçilen belediye meclis üyeleridir. Atatürk'ün partisi olma iddiasından bir türlü vazgeçmeyen, parti amblemindeki Atatürk ilke ve inkılaplarını temsil eden 6 okun anlamından uzaklaşan bir zihniyetin yönettiği CHP, terör örgütleri ve suç şebekeleri tarafından adeta ele geçirilmiştir. Altını çizerek söylüyorum aleni bir şekilde Cumhuriyetimizin ilk siyasi partisi olma sıfatı taşıyan CHP terör ve suç Anadolu’daki yuvarlanan bir haldedir. Öyle ki teröre bulaşmış kimselerin siyasete geçiş için kullandığı 'güvenli bir tünel' halini almıştır. Şöyle bir bakıyorsunuz acaba kim nasıl aldattı da bu hatayı yaptılar sorusunu aklınıza getiriyorsunuz fakat devletin yetkili organları tarafından terör örgütleri ile iltisakı tespit edilmiş ve kamuoyuna teşhir edilmiş isim isim listelenmiş şahısları aday ettikleri gerçeği dağ gibi önünüzde duruyor. Bu gerçeği bile bile bunun bir hata olduğunu düşünmek ve söylemek saflık olacaktır. Milletin gözünün içine baka baka aday listelerine terör örgütleri ile bağlantıları bilinen bu isimleri kimler hangi pazarlıkta aday etmeyi kabul etmiştir. 31 mart seçimlerinden önce bizzat şahsım tarafından bu konu defalarca başına basına ve kamuoyuna deklare edilmiştir. Bu aday listesinde bulunan terörle iltisaklı şahısların Gaziantep'i utandıracağı ve lekeleyeceği gerçeğini defalarca dile getirdik. Bu şahısların tamamının bir tabela partisinden tekrar Gaziantep siyasetine çökmeye çalışan eski PKK/HDP adayı tarafından listeye monte edildiğini söyledik. 31 Mart seçimlerinden sonra İstanbul’da da aynı oyun oynanmış aynı pazarlıkları neticesinde yine milletimize aynı tezgah kurulmuştur. Marjinal sol örgütlerin hamisi rolünü üstlenen CHP yurdumuzun çeşitli yörelerinde Yüce Türk Milleti'ni aldatmaya yönelik tezgahlar hazırlamıştır. Sadece bununla da kalmamış bir çok kez fetö yörüngesine giren yöneticileri ile de gündeme gelmiştir. Tedavüle koyduğu bu numaraları ile kısmi başarılar da sağ8lamış olsa yalancının mumu erken sönmüştür. Devletimiz bu tezgahlara müsaade etmemiş gereğini yapmıştır. Milletimiz de 2023 te kendisini aldatan bu siyaset cambazlarını siyasi bir enkaza çevirecektir. Son olarak 6317 şehit vererek Gazi ünvanı almış memleketimizin bu olaylarla gündeme gelmesinden duyduğumuz üzüntüyü bildiriyor 'herşey güzel olacak' söyleminin arkasına gizlenen bu tezgahı Gaziantep'in yiğit evlatlarının vicdanına şikayet ediyorum" diye konuştu.

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