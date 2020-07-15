Gaziantep'te orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü. Ekiplerin kontrol altına aldığı yangında soğutma çalışmaları yapılıyor.
Edinilen bilgiye göre, TarsusAdanaGaziantep (TAG) otabanında yol kenarında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine gelen Orman İşletme Şefliği ekipleri, müdahale aracı, 1 hava aracı, 4 arazöz ve 2 su tankıyla müdahale etti. Alevler, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangında yaklaşık 2 hektarlık ağaçlandırma sahası zarar gördüğü öğrenildi. Zarar gören alanda soğutma çalışması devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.