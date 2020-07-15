Gaziantep'te ormanlık alanda yangın

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Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangınında 1,5 hektarlık alan zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangını 1 saatlik çalışmayla söndürdü.

Yangın, akşam saatlerinde, Çakmak Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda çıktı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine gelen Orman İşletme Müdürülüğü'ne bağlı ekipler 4 arasöz, 2 su tankı ile karadan müdahale ederken, helikopter ile hava desteği sağlandı. Havadan ve karadan müdahale edilen alevler yaklaşık 1 saat süren çalışmayla söndürüldü. Yangında 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü. soğutma çalışmaları sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK

2020-07-15 21:01:00



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