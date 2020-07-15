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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te 15 Temmuz'u anma etkinliği

DHA

Gaziantep'te 15 Temmuz'u anma etkinliği


Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Anma töreninde protokol üyeleri ve vatandaşlar meydanda sosyal mesafe kuralına uyarak akşam namazını kıldı.
Gaziantep Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene; Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5´inci Zırhlı Turgay Komutanı Hacı Halil Osma, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bürokratlar ve Türk bayrakları taşıyan yüzlerce kişi katıldı. Protokol üyeleri sosyal mesafe kuralına dikkat ederken, vatandaşlar alana ateşleri ölçülerek alındı.Kuran tilavetiyle başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Mehter gösterisi ve şiirlerin okunduğu alandakiler hep birlikte şehitler için dua etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın 15 Temmuz ile alakalı belgesel gösterisini izleyen katılımcılar ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını dinledi.
'FETÖ'NÜN YAPMAK İSTEDİĞİ AMACA HİZMET ETMEYECEĞİZ'
Gaziantep Valisi Davut Gül, millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde olmak gerektiğini söyledi. Devlet aklı ile hareket edilmesi gerektiğini ve FETÖ'nün yapmak istediği amaçlara hizmet etmemek gerektiğinin altını çizen Gül, herkesin bu konuda el ele mücadele etmesi gerektiğini söyledi.
'HEM ANMA VAR, HEM DE SEVİNCİMİZ, GURURUMUZ VAR'
15 Temmuz günü iki duyguyu bir arada yaşadığını aktaran Vali Gül, ''Hem anma var, acılarımız ve 251 şehidimiz var. Bunun yanında da sevincimiz kutlamamız ve gururumuz var. Bu millet feraseti ile bu devleti uçurumun kenarından aldı. Üzerinden 4 yıl geçti şimdi daha iyi anlıyoruz. Libya'da, Mısır'da ve Suriye'de olanlara baktığımızda bu milletin ferasetini Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve emniyet mensuplarının ferasetini bir kere daha anlıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisinde FETÖ mensubu bir hain grup darbe yapmak istedi. Bu milleti bu devleti bölmek istedi. Bu millet ile beraber ordumuzun çok çok önemli bir kısmı bu darbecilere karşı durdu. Milletimizin mücadelesi yıllardır hep sağlam bir şekilde durdu. Ne mücadele edenler bundan yılacak ne de iç ve dış hain şebekeler bu oyundan vazgeçeceklerdir. Bizlere bu noktada düşen görev dimdik ayakta durmaktır. FETÖ'nün amacı nasıl bu ülkeyi bölmek ve zayıflatmak ise biz bu ülkeyi güçlendirmek için bu mücadeleyi güçlü tutmak için el ele mücadele edeceğiz. Devlet aklı ile bir olup FETÖ'nün yapmak istediği amaca hizmet etmeyeceğiz'' dedi. 
'15 TEMMUZ ÖLÜMÜ ÖLDÜRENLERİN GÜNÜDÜR'
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, 15 Temmuz ruhunu tüm dünyaya unutturmamak için çok çalışmak gerektiğini belirtti.
Şahin, ''15 Temmuz ölümü öldürenlerin Gazi şehrin torunlarının en iyi bu geceyi anladığı gündür. Bu gün söz de karar da milletindir diyenlerin günüdür. Biz büyük bir devlet olacağız. Bir olacağız ve bütün dünyaya 15 Temmuz'u unutturmayacağız. Şehir olarak daha çok çalışacağız. Allah'ın izni ile her türlü şartta şehir olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şartlar değişse bile vazifemiz hep aynı, zaman değişse bile vazifemiz hep aynı olacak'' diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2020-07-15 23:31:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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