Gazi şehir tek yürek 15 Temmuz şehitlerini andı

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı bu yıl Koronavirüs Salgını (COVID19) tedbirleriyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleşti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 15 Temmuz gecesini hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımızın cesareti, feraseti ile kahramanlık yazan milletin bir ferdi olmaktan, buna şahit olmaktan onur duyuyorum” dedi.

Gaziantep Valiliği koordinatörlüğünde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey ve Şehitkamil Belediyeleri ile Gaziantep İl Müftülüğü tarafından 4 yıl önce Fettullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe girişiminin millet tarafından farklılıkları bir tarafa bırakıp tek yürek karşı durduğu 15 Temmuz’un yıl dönümünde, demokrasi şehitleri anısına 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı gerçekleşti. Programa Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, oda başkanları, sivil toplum örgütleri ile siyasi parti temsilcileri ve şehit aileleri katıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda yapılan anma programında bu sene Koronavirüs Salgını (COVID19) tedbirleri ön plandaydı. Alanda katılımcılar için konulan sandalyeler sosyal mesafe kurallarına göre yerleştirilirken, programın gerçekleştiği meydanda belli aralıklarla dezenfektan aracıyla bölgedeki hijyen sahasında güvenli ortamı oluşturdu. Öte yandan Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ambulans ile hazır bulundu. Virüs tehdidine karşı alan girişlerinde ateş ölçümleri yapıldı. Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarında canlı yayınlanan 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Anma Programı, okunan hatimlerin duasını il müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar’ın yapmasıyla başladı. Gaziantep Valiliği’nin saat 20.15’de tüm Gaziantep’te balkonlarda İstiklal Marşı okuma çağrısına uyan meydandaki katılımcılar hep beraber gür bir sesle Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okudu. Kalkışmanın yaşandığı gecede meydana gelen olayların gösterildiği, Cumhurbaşkanı İletişim Daire Başkanlığı’nın hazırladığı sinevizyon gösteriminin izlenildiği anma programı protokol konuşmalarıyla devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşması ise meydana kurulan dev ekrandan takip edildi.

Anma programında Büyükşehir Belediyesi tarafından dönemin Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ile canlı bağlantı yapıldı, günün anlam ve önemine dair duygu ve düşüncelerini Gazi şehirlilerle paylaştı. Daha sonrasında Valilik koordinatörlüğünde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü’nce düzenlenen Şühedaya Mektup ve Anı Yazma Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri protokol tarafından verildi. GASMEK Orkestrası’nın ilahi ile türküleri seslendirdiği, 15 Temmuz günü gazisi Avukat Muhammed Taşdemir ve ailesi o gece yaşadıklarını alandakilere anlatarak ilerleyen programda Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanı Zekeriya Efiloğlu 15 Temmuz temalı şiirini okudu. Prof. Dr. Mehmet Çelik ile canlı bağlantı yapıldığı anmada, ilahiyatçı yazar Mahmut Nedim Aysoy’la söyleşi düzenlendi.

"Dua ordurımızla darbeler durduruldu"

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı’nda konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazi şehrin evlatları olarak 100’ncü yıla girerken istiklal, istikbal, milli mücadele için ne kadar büyük acılar yaşadığını bilen, özel bir şehir olduğunu vurgulayarak, “15 Temmuz 2’nci bir Malazgirt, Fatih’in İstanbul Fethi’nin önemli bir günü, önemli bir Çanakkale günü, en fazla da Gazi şehri, 25 Aralık’ı yaşayan gazinin torunlarının günüdür. 15 Temmuz baktığınız zaman ölümü öldürenlerin, Gazi şehrin torunlarının en iyi bu geceyi anladığı, önemli bir gece, önemli bir gündür. 15 Temmuz ‘Yeter! Sözde kararda milletin’ diyenlerin günüdür. 15 Temmuz önemli derslerin alınacağı bir gündür. 15 Temmuz, ‘Bir bayrak dalgalanır Antep kalesi üstünde, alı kanımdaki al, akı alnımdaki ak, bayraklar içinde en güzel bayrak’ diyenlerin günü, diyenlerin şehridir. 15 Temmuz’da şu meydanın dili olsa da konuşsa. Gazi şehirliler 15 Temmuz günü bu meydan ana baba günü olmuştu. Bayrağı için, ezanı için, milli birliği ve beraberliği için canları ile buraya gelmiş, ölümü öldürmüştür. Mehmet Akif’in söylemiş olduğu ‘Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez’ deyip millet, tankların önüne gelmiştir. 15 Temmuz büyük bir kırılma noktasıdır. O gece selalarla, dua ordularımızla darbeler durduruldu” diye konuştu.

"Hep birlikte güvenli üreten bir şehir olduk"

Başkan Fatma Şahin konuşmasının devamında 15 Temmuz gecesinde alınacak çok önemli dersler olduğunu ve ‘Gaziantep Modeli’ nden bahsederek “Bu model çok özel bir modeldir. Kardeşlik, birlikte hareket etme, Yunus Emre, Hazreti Mevlana, birlikte güçlü olma modelidir. Yunus Emre, ‘Biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi için, Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik’ diyor Gaziantep Modeli gönüller yapma modelidir. İşte bu yüzden bizler hep birlikte güvenli, üreten bir şehir olduk. Sağlıklı bir şehir için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız ‘140 ülkeye sağlık seti gönderdik’ diyor, eğer Gaziantep’in sanayisi, sanayicisi olmasaydı, o kumaşçılar 90’lı yıllardan itibaren bu üretimi yapmasaydı bunu başaramazdık. Gıda tedarikinden, sağlık setine yapılan bütün çalışmalarda üretimde hiç durmadık. Nasıl tankın önünde durup bu millet canını feda ettiyse sanayicimizde çarklarını durdurmadı. ‘Bu şehir çalışmak, üretmek zorunda’ dedi. Üreten şehirle hep onur duyduk. Üreten şehri kalkındırmak için çok büyük gayret gösterdik. İşte bunun için Türkiye ne kadar büyüyorsa Gaziantep 2 katı büyümeye devam ediyor. Üretmeye devam edeceğiz. ‘Tek Bayrak’ diyeceğiz, ‘Tek Millet’ diyeceğiz, ‘Tek Vatan’ diyeceğiz, ‘Tek Devlet’ diyeceğiz. Bütün Dünya’ya 15 Temmuz’u unutturmayacağız, daha çok çalışacağız. Cumhuriyetin 100’ncü yılında hedeflere en yakın olan şehir bu şehirdir. Dünya’nın 10’ncu ekonomisi olma hedefine en yakın olan şehir bu şehirdir. Allah’ın izniyle birlikte her türlü şartta çalışmalara devam edeceğiz. Kardeş olacağız, birbirimizi Allah için seveceğiz. Şartlar değişse bile vazifemiz hep aynı, zaman değişse bile vazifemiz hep aynı diyor bütün yüreğimle şehit annelerinin elinden öpüyor, Bu necip milletin ellerinden öpüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın cesareti, feraseti ile bu kahramanlık yazan milletin bir ferdi olmaktan, buna şahit olmaktan onur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

"Bizlere düşen görev dimdik daha güçlü ayakta durmak"

Gaziantep Valisi Davut Gül, 15 Temmuzlar da iki duygunun bir arada yaşandığını söyleyerek, “Hem acılarımız var 251 şehidimiz var. Aynı zamanda da sevincimiz kutlamamız var. Bu millet Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle, cesaretiyle, milletimizin ferasetiyle bu devleti uçurumun kenarından aldı. Üzerinden 4 sene geçti ve şimdi daha iyi anlıyoruz. Libya’da, Mısır’da, Suriye’de, Irak’ta olanlara baktığımızda bu milletin ferasetini, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin içerisindeki bu devlete, bu millete, namuslu bir şekilde görevini yapan silahlı kuvvetlerin, emniyet mensuplarının ferasetini gördüğümüzde bir kere daha anlıyoruz. Silahlı Kuvvetler içerisinde bir hain grup darbe yapmak, bu milleti, devleti bölmek istedi. Ama bu millet ile beraber ordumuzun çok çok önemli bir kısmı bu darbecilere karşı durdu. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkomutanımızın emri altında bu mücadeleyi yaptı. Milletimiz, siyasi partilerimiz bütün farklılıkları bir tarafa bırakarak, herkes meydanları doldurdu, şehadete, gaziliğe koştu. 2 bin 300 civarında gazimiz var ama bana göre 80 milyonun üstünde gazi var. Sokaklara çıkan herkes şehit, gazi olmak için sokağa çıktı. Milletimizin yüzde 99’u aynı duygularla bu sokakları doldurdu. Dosta düşmana şunu gösterdik. Şartlar değişse de, tehlike değişse de görev geldiğinde, yediden yetmişe herkesin bu millet, devlet için canını seve seve vereceğini gördük. Burada 4 yıldır FETÖ ile darbecilerle, ihanet şebekesi ile ilgili her şeyi konuştuk. O gün FETÖ darbe yapmak, ülkeyi bölmek istedi, yarın başka bir terör örgütü aynısı yapabilir. Bu memlekette yıllardır ihanet şebekesi birçok ihaneti bu millete yapmak istedi ama milletimizin feraseti, mücadelesi hep sağlam bir şekilde durdu. Ne mücadele edenler bundan yılacak, ne de iç ve dış düşmanlar, ne de hain şebekeler bundan vazgeçecek. Bizlere düşen görev dimdik, daha güçlü ayakta durmak. FETÖ’nün amacı nasıl bu ülkeyi bölmek, zayıflatmaksa biz bu ülkeyi, bu devleti güçlendirmek için bu mücadeleyi güçlü tutmak için ele ele verip mücadele edeceğiz. Bu süreci sulandırmayacağız. Devlet aklıyla FETÖ’nün ve benzeri terör örgütlerinin yapmak istediği amaca hizmet etmeyeceğiz. Safları daha çok sıklaştıracağız. Birbirimizi daha çok sevecek, kardeşlik hukukunu daha çok arttıracağız” diye söyledi.

"Halkımız 40 yıllık planı 40 dakikada bozdu"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu yaptığı konuşmada İletişim Başkanlığı’nın sinevizyon gösterisi ile 15 Temmuz’da neler yaşandığını yeniden canlandığını söyleyerek, “ruhları satılmış alçaklar, bu milletin ordusunu, polisini, devletini ele geçirmek, yabancılara bu ülkeyi peşkeş çekmek için 40 yıllık plan yapmışlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve çağrısıyla meydana çıkan halkımız 40 yıllık planı 40 dakikada bozdu. Çünkü bu milletin kalbinde iman, bayrak, vatan aşkı var. Bir insanın kalbinde iman varsa onun karşısında hiçbir şey duramaz. O gece milletin gözüne baktığımızda hiç kimsenin gözünde bir korku, endişe yoktu. Bu millet iman dolu göğsünü siper ederek hainlere karşı 40 dakikada derslerini verdi, işlerini bitirdi. Bin yıldan beri İslam’ın Bayraktarlığını yapan bu necip millet ve bu milletin ordusunu Rabbim mağlup etmez. Bundan sonra bu millet çok daha büyük seferlere, zaferlere imza atacak. Fethin sembolü olan ve Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye çevrilen Ayasofya 86 yıldır kapalı zincirliydi. Bu zincir 24 Temmuz’da kırılacak, ilk Cuma Namazı kılınacak. Bu fethin sembolü yeni fetihlerin kapısını aralayacak diye ümit ediyorum. Türkiye’nin önü açık. Uçak burnu havaya kalkmış vaziyette. Gerek savunma sanayisinde, gerek ekonomide, ulaşımda her alanda Türkiye hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Bu asır Türkiye’nin İslam’ın asrı olacak” dedi.

"15 Temmuz'da bu millet gerekeni yaptı"

15 Temmuz’dan ders çıkarılması gerektiğinin altını çizen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Geçmişten ilmek ilmek örülen bu ihanet şebekesinin yaptıkları 15 Temmuz’da başlarına çöktü. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşuyla bütün milleti meydanlara davet etmesiyle, bu necip millet meydanlara inerek, ezan için, bayrak için, bu devlet için yapılması gerekeni yapan bu milleti anlından öpmek lazım. O gece burada beraberdik. Yaklaşık 300 bin kişi vardı. Burada alevisi, sunisi, Kürt’ü, Türk’ü, yaşlısı, genci, bayanı, erkeği hiç ayrımı gayrımı olmadan yerli ve milli olanlar buradaydı. Bu topraklar için kanlarını seve seve veren ecdadımıza yakışır vaziyette 15 Temmuz’da bu millet gerekeni yaptı. Bize düşen bundan sonraki süreçte gençlerimize bunu unutturmamak. Bu yaşananları iyi incelemek lazım. Düşman durmadı, bundan sonra da durmayacak. Biz çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Ecdadımız nasıl Dünya’ya insanlık örneği gösterdiyse son dönemde yine mevcut idaremizin tüm Dünya’ya göstermiş olduğu insanlık dersinin yanında pandemi döneminde yaşananları gözlerimizin önüne getirelim. Dünya’nın 140 ülkesine yardım götüren, kendisindekini komşularıyla, dostlarıyla paylaşan bir milletiz. Bu millet var olduğu sürece Allah’ın izniyle bu topraklar üzerinde emeli olanlar emeline ulaşamayacak. Bize düşen, birlik, beraberlik içerisinde liderimize sımsıkı sarılıp, daha çok çalışıp, daha çok üretmek” diye ifade etti.

"15 Temmuz'u unutturmayacağız ki gelecek nesiller bu ihaneti bir daha yaşamasın"

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ise, demokrasi ve milli birlik gününü kutlayarak, "15 Temmuz 2016, bize tarihte unuttuğumuz birçok ihanetleri hatırlattı. 5 bin yıllık geçmişimizde emsali görülmemiş bizden görünüpte gerçekte bizden olmayan hainlerin, kimliksiz, kişiliksiz, çukur insanların nasıl yabancılaştığı, kendi milletlerine, kendi devletine su içtiği bardağa, yemek yediği kaba nasıl ihanet ettiğini gördük. 15 Temmuz ihanetin dibini gösterdi. Ama aynı zamanda kahramanlığın ne kadar yüce bir şey olduğunu gösterdi. Bu toprakların hainleri tükenmediği gibi, kahramanlarının daha çok olduğunu ve bu hainlere hak ettiği gereken dersi verdiğini gördük. 15 Temmuz Türk milletine yıllardır unuttuğu bir şeyi hatırlattı ve su üstüne çıkardı. Biz, düşmanlarımıza savaşta dahi acıyan, merhamet gösteren, onların hukukuna saygı duyan bir milletiz. Ama az önce sinevizyonda gördük ki onlar ‘Acımayın, ezin, tepeleyin’ diyor. Bu dedikleri insanlar, İslam’ın bayraktarlığını bin yıldır yapan, bütün gittiği topraklara üç kıtaya adaletle hükmetmiş bir milletin evlatlarıydı. Güya onlarda bizdendi ama gerçekte beyinleri ve kişilikleri satılmış insanlardı. Biz 15 Temmuzları unutmayacağız, unutturmayacağız ki gelecek nesillerimiz bu ihaneti bir daha yaşamasın" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.