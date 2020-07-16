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Fedakar öğretmenler öğrencileri için kolları sıvadı Şehitkamil'de bir grup öğretmen 31 Ağustos’ta açılması beklenen okulları için çevre düzenlemesi yaparak bir de örnek bahçe oluşturdu

İHA

Yeni tip korona virüs sonrası 16 Mart'tan itibaren zorunlu olarak ara verilen eğitimin ardından öğrencilerine dijital ortamda ders veren öğretmenler, 31 Ağustos'ta açılması planlanan okullar için ellerine aldıkları çekiç ve kürek ile okul bahçesinde çevre düzenlemesi yaptı.

Fedakar öğretmenler öğrencileri için kolları sıvadı Şehitkamil'de bir grup öğretmen 31 Ağustos’ta açılması beklenen okulları için çevre düzenlemesi yaparak bir de örnek bahçe oluşturdu

Yeni tip korona virüs sonrası 16 Mart’tan itibaren zorunlu olarak ara verilen eğitimin ardından öğrencilerine dijital ortamda ders veren öğretmenler, 31 Ağustos’ta açılması planlanan okullar için ellerine aldıkları çekiç ve kürek ile okul bahçesinde çevre düzenlemesi yaptı.
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde bulunan Mehmet Adil Kasapseçkin İlköğretim Okulunda görev yapan fedakar öğretmenler, öğrencilerin yeniden okula başladıklarında daha temiz bir ortamda eğitim alabilmeleri için kolları sıvadı. Hayırseverlerin desteği ile alınan parke taşları ile toprak kısımları kaplayaan öğretmenler, okulun arka bahçesine ise 10 çeşit ürün yetiştirme kapasitesi olan örnek bahçe kurdu. Yapılan çalışmalar ile öğrenciler hem daha temiz bir ortamda bir araya gelecek hem de örnek bahçede ürün yetiştirebilecek.
Okul Müdürü Verdi Karataş, öğrencileri çok özlediklerini belirterek onlar için daha temiz bir ortam oluşturduklarını söyledi. Ülke olarak 16 Mart tarihinden itibaren eğitime zorunlu olarak ara vermek zorunda kaldıklarını ifade eden Karataş, “Gerçekten çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Bu anlamda öğrenciler de yokken yeni dönemde okulumuzu hazır hale getirebilmek için elimizden gelen gayreti arkadaşlarla gösteriyoruz. Öğretmenlerimiz uzaktan eğitimle öğrencilerimizin açığını kapatmak için evlerini dijital ortama çevirdi onlar evde çalışırken biz de okulumuzu açtık ve bu süreçte biz ne yapabiliriz diyerek böyle bir çalışmaya girdik” dedi.

Kışın çamur, yazın toz olan alan kaplandı
Öğrencileri çok özlediklerini ifade eden Karataş, “Okulumuzun 250 metrekarelik bir toprak alanı vardı kışın çamur yazın toz oluyordu. Hayırseverlerin desteği ile işçiliğini de biz yaparak okulumuzu belirli bir yere getirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizi çok özledik inşallah 31 Ağustos’ta okulumuz açılır, biz de her anlamda okulumuz açılacak gibi çalışmalarımızı yürütüyoruz” diye konuştu.

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