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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Fadıloğlu, demokrasiye sahip çıkanlara teşekkür etti

İHA

Başkan Fadıloğlu, demokrasiye sahip çıkanlara teşekkür etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Fetullahçı Terör Örgütü’nün kalkıştığı darbe girişiminin 4. yıl dönümünde de milli iradeye sahip çıkmak adına 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nı boş bırakmadı.
Darbe girişiminde şehit olanları rahmetle anan Başkan Fadıloğlu, “Bu necip millet var olduğu müddetçe, Allah’ın izniyle bu kutsal topraklar üzerinde emelleri olanlar, emellerine ulaşamayacaklar. Bize düşen; birlikberaberlik içerisinde birbirimize sımsıkı sarılıp, daha çok çalışıp, daha çok üretmektir” dedi.
15 Temmuz nöbet programda konuşan ve darbe girişimini bir kez daha lanetleyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, “Geçmişten ilmek ilmek örülen bu ihanet şebekesinin yaptıkları, 15 Temmuz’da başlarına çöktü. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu, milletimizi meydanlara davet etmesiyle necip milletimizin meydanlara inerek ezan, bayrak, devlet için yapılması gerekeni yapan milletimizin anlından öpmek lazım. O gece, burada bulunanlarla beraberdik. Bu meydanda yaklaşık 300 bin kişi vardı. Bu meydanda alevisisünnisi, TürküKürdü, yaşlısıgenci, kadınıerkeği hiç ayrım olmadan yerli ve milli olanlar buradaydı. Bu topraklar için kanlarını seve seve veren ecdadımıza yakışır vaziyette 15 Temmuz’da milletimiz gereğini yaptı. Bize düşen bundan sonraki süreçte gençlerimize 15 Temmuz’u unutturmamak. Yaşananları iyi incelemek lazım. Düşman durmadı, bundan sonra da durmayacak. Biz; çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Ecdadımız nasıl ki dünyaya insanlık örneği gösterdiyse son dönemde mevcut idaremizin tüm dünyaya göstermiş olduğu insanlık dersinin yanında pandemi sürecinde yaşlananları gözümüzün önüne getirelim. Dünyanın 130 ülkesine yardım götüren, elindekini komşuları, dostlarıyla paylaşan bir milletiz. Bu necip millet var olduğu müddetçe, Allah’ın izniyle bu kutsal topraklar üzerinde emelleri olanlar, emellerine ulaşamayacaklar. Bize düşen; birlikberaberlik içerisinde birbirimize sımsıkı sarılıp, daha çok çalışıp, daha çok üretmektir. 15 Temmuz’da maalesef şehitlerimiz, gazilerimiz oldu. Rabbim, şehitlerimizin makamlarını ali eylesin. Rabbim, gazilerimize sağlıklı uzun ömür versin. Allah, birliğimiziberaberliğimizi daim eylesin” ifadelerini kullandı.

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