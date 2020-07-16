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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yılın ilk antep fıstığına altın ödülü

İHA

Gaziantep'in en önemli tarım ürünlerinin başında gelen Antep fıstığında yılın ilk ürünü hasat edildi. Hasat mevsiminden önce olgunlaşarak doğal rengine ve tadına kavuşan ilk ürün kırmızı kabuklu antepfıstığını yetiştiren çiftçi, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi.

Yılın ilk antep fıstığına altın ödülü

Gaziantep’in en önemli tarım ürünlerinin başında gelen Antep fıstığında yılın ilk ürünü hasat edildi. Hasat mevsiminden önce olgunlaşarak doğal rengine ve tadına kavuşan ilk ürün kırmızı kabuklu antepfıstığını yetiştiren çiftçi, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi.
Son yıllarda üretim alanı ve verimliliği artarak endüstriyel bir ürün haline dönüşen yeşil altın Antep fıstığında yeni sezonun ilk kırmızı kabuklu Antep fıstığı Gaziantep’te yetiştirildi. Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı Danaoğlu köyünde çiftçi Cuma Kaya tarafından yaklaşık 30 dönümlük fıstık bahçesinde yetiştirilen ilk mahsul kırmızı kabuklu Antep fıstığı, 2020 yılının ilk ürünü olarak kayıtlara geçti. Fıstığın başkenti ve gen merkezi olarak kabul edilen Gaziantep’te hasat edilen yılın ilk Antep fıstığı için GTB’de tören gerçekleştirildi. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Özmen, Mustafa Kara ve Nebi Koca’nın katılımıyla gerçekleştirilen törende, senenin ilk fıstığını üreten çiftçi Cuma Kaya cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi. Üreticiyi tebrik ederek, bereketli ve bol kazançlı bir sezon geçmesi temennisinde bulunan GTB Başkanı Akıncı, “Bu sene fıstıkta ilk olarak baklavalık boz fıstık hasadının ağustos ayı başında, eylül ayı ortasına doğru da kırmızı kabuklu antepfıstığı hasadının başlamasını beklemekteyiz. Yılın ilk ben fıstığını yetiştiren üreticilerimizi geleneksel olarak her yıl ödüllendirmekteyiz. Buradaki amacımız hem yıllardır süre gelen bir geleneği yaşatmak, hem ürünümüze dikkat çekmek hemde üreticimizi küçükte olsa bir hediyeyle onura etmek" dedi.
Antep fıstığının Gaziantep’in göz bebeği tarım ürünü olduğunu kaydeden Akıncı, "Adı şehrimizle özdeşleşen fıstığımızın üretiminin artması, kalitesinin korunması, katma değer kazanması ve üreticisine kazanç sağlaması öncelikli hedeflerimiz arasında yer almakta. Bu bağlamda borsa olarak gerek çiftçilere yönelik bilgilendirme eğitimleri gerekse de ürünün korunması ve tarımsal destek sağlanması hususunda faaliyetler yürütmekteyiz. Özellikle son 45 yıl içerisinde fıstığın her kulvarda gelişmesine yönelik önemli adımlar atarak yatırımlar yaptık. İKA iş birliğiyle hayata kazandırdığımız Antep Fıstığı Lisanslı Depo bu anlamda Türkiye’de bir ilk oluşturmakta. Bu yıl Antep fıstığı hasat sezonunda devlet güvencesiyle ürün alımı yapmaya başlayacak olan Lisanslı Depo ilk etapta 10 bin ton depolama kapasitesine sahip olacak. Bir nevi fıstık bankası görevi üstlenecek olan lisanslı depo, çiftçimize nakliye, analiz ve depo kira desteğinin yanı sıra risklere karşı güvenli ve sağlıklı depolama imkânı sağlayacak." Geçmiş yıllarda Kırmızı Kabuklu Antep fıstığına dair bir standart bulunmadığını anımsatan Akıncı, yaptıkları çalışmalar sonucunda Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) ‘Kırmızı Kabuklu Antep Fıstığı” standardını "TS 13693" numarası ile yürürlüğe almasına katkı sağladıklarını ifade etti. Akıncı, ayrıca çiftçi için hayati önem taşıyan Antep fıstığına tarımsal destek sağlanması hususunda ise Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde girişimlerini sürdürdüklerini sözlerine ekledi. Yılın ilk Antep fıstığını yetiştiren çiftçi Cuma Kaya ise ilk mahsul Antep fıstığını yetiştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, GTB’ye teşekkür etti. İlk fıstığı yetiştirmesinde ağaçlarının özel tahnevi cinsi olması ve hava sıcaklıklarının etkili olduğunu kaydeden Kaya, “Kendime ait 30 dönümlük fıstık bahçem var. Fıstıklarımız cinsinden dolayı yaklaşık birkaç ay önce doğal olgunluğa ulaşıyor. Bu hafta pazar günü yaklaşık 30 ağaçtan 3 kilograma yakın ben Antep fıstığı toplayarak borsaya getirdim. Önümüzdeki aylarda bahçemizdeki tüm fıstık salkımlarının doğal olgunluğa erişmesini bekliyorum” diye konuştu.

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