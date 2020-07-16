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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te göç yönetimi çalıştayı düzenlendi

İHA

Gaziantep'te göç yönetimi çalıştayı düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazi şehirde var olan yaklaşık 500 bin Suriyeli mülteci hakkında kurumlar arası bilgi alışverişini sağlayarak Gaziantep Modeli’nin getirdiği birlikte yaşam modelini kentte güçlü kılmak amacıyla Göç Yönetimi Çalıştayı düzenledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başkanlığında gerçekleşen çalıştaya Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mehmet Berk, Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Abdullah Aksoy, Büyükşehir Belediyesi İletişim Daire Başkanı Dr. Ahmet Recep Tekcan, Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak, Gaziantep Üniversitesi Göç Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Nuri Gültekin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Doç. Dr. Tuba Büyükbeşe, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Vasıf Münis, Aile Sosyal ve Çalışma Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım, Sağlık İl Müdürü temsilcileri, İŞKUR İl Müdürü Sıraç Ekin ve Gaziantep Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü temsilcileri katılım sağladı. Bahri Üçok Toplantı Salonu’nda organize edilen çalıştayda, Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Abdullah Aksoy sunum yaptı. Sunumunda; Çocuk İşçiliği ve Çocuk Gelinlerle Mücadele, İstihdamİş Başı Nakit, Etkileşimli Toplumsal Bütünleşme Modeli Geliştirilmesi ve Göçü Yöneten Şehirler projelerini detaylandırdı. Ayrıca toplantıda Göç Yönetim Merkezi projesi, GASMEK eğitimleri, mültecilere yönelik alt yapı çalışmaları ve salgın sürecinde yürütülen faaliyetler ele alındı. Toplantının devamında Gaziantep Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğünce hazırlanan “COVID19 Salgınının Gaziantep İlinde Yaşayan Suriye Uyruklu Yabancılar Üzerindeki Etkisi” başlıklı araştırmanın analiz sonuçları katılımcılarla paylaşıldı. Ardından Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Suriyeli öğrencilerin eğitim faaliyetleri konusu üzerinde duruldu.
Öte yandan Hasan Kalyoncu Üniversitesi KalMırec Göç Araştırma Merkezi tarafından Suriyeli öğrencilerin eğitim sistemi hakkında görüş ve düşüncelerinin yer aldığı analizler mercek altına alındı.
"Göç konusunda koordineli çalışmalıyız"
Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni normalleşme süreciyle birlikte kendilerini bekleyen en büyük başlığın göç olduğunu belirterek, "Göç yönetiminde sosyal adalet ve sosyal barış sağlanmadığı için göçle vatanından ayrı düşen çocuk, kadın ve ailelerin büyük mağduriyetleri söz konusu. Birleşmiş Milletler ’in Avrupa Birliği’nin özgürlükler konusunda nasıl içi boşaltılmış bir nitelik içerisine büründüğüne tanık oluyoruz. Yalnızca kendi çocukları, kendi aileleri ve kenti kıtası için hak gördüğü hizmetleri, başka bir bölgede insanların yaşadığı mahrumiyet ve mağduriyet durumlarında görmezden geldiklerini, 3 maymunu oynadıklarını görüyoruz. Son 7 yılımız bizim için çok öğreticiydi. Pandeminin bugün bizlere neden sıkıntıların önemli sebeplerinden birinin dünyanın yardımlaşma duygusunu kaybetmesinden kaynaklı olduğu düşünüyorum. Çünkü o kadar çok insanın kötü durumuna sessiz kalındı ki bir anda ortaya çıkan bir virüs hepimizi, disipline etti. Alınacak çok ders var. Çare bulma konusunda dünya ciddi sıkıntılar meydana geldi. İnsanların gözyaşlarını, çaresiz haykırışları görmezden gelindi. Merhamet duygusu yok oldu. Göçten en çok etkilenen bölge bizim bölgemiz oldu. Yaklaşık 500 bin mülteciyle 7 yıldan beri yaşıyoruz. Mültecilerin vatandaşımız olmadığından dolayı maddi yardımlar konusunda sıkıntılar ortaya çıkıyor. Günü birlik kararlar alıyoruz. Önümüzü net göremiyoruz. Bu nedenle bir Gaziantep modeli oluşturduk. Bu bir birlikte yaşam modelidir. Göç konusunda sivil toplum kuruluşlarından ve akademisyenlerimizden ciddi destek aldık. Bu desteklerin koordineli bir şekilde yürütülmesi lazım. Göçün dünya üstündeki en büyük meselelerden biri olduğunu gördüğümüzde Göç Şube Müdürlüğü’nü kuran Türkiye’de ilk belediye olduk. Göç dünyanın en büyük meseleleri arasında yer alıyor. Suriyelilerin entegrasyonu konusunda özel çalışmalarımız oldu. GASMEK’te açtığımız kurslarla binlerce kadın ve çocuğu sistemimize adapte ettik. Biraz koordinasyon sorunumuz var. Bu sorunu tam anlamıyla çözmemiz gerekiyor. En kısa sürede çok daha iyi bir durumda olacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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