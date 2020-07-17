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PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınanlardan 9'u tutuklandı HDP İl Başkanı ve CHP'li iki belediye meclis üyesi de tutuklandı

İHA

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan ve çok sayıda HDP'linin gözaltına alındığı operasyon sonrası, aralarında HDP İl Başkanı ve CHP'li iki belediye meclis üyesinin de bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınanlardan 9'u tutuklandı HDP İl Başkanı ve CHP'li iki belediye meclis üyesi de tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan ve çok sayıda HDP'linin gözaltına alındığı operasyon sonrası, aralarında HDP İl Başkanı ve CHP'li iki belediye meclis üyesinin de bulunduğu 9 kişi tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonla gözaltına alınan 33 kişiden 15'inin işlemleri tamamlanırken, toplam 9 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında HDP Gaziantep İl Başkanı Musa Aydın ile CHP'li iki belediye meclis üyesi de yer alıyor.
Operasyon kapsamında gözaltında bulunan 18 kişinin emniyetteki işlemleri sürerken 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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