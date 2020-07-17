PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınanlardan 9'u tutuklandı HDP İl Başkanı ve CHP'li iki belediye meclis üyesi de tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan ve çok sayıda HDP'linin gözaltına alındığı operasyon sonrası, aralarında HDP İl Başkanı ve CHP'li iki belediye meclis üyesinin de bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonla gözaltına alınan 33 kişiden 15'inin işlemleri tamamlanırken, toplam 9 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında HDP Gaziantep İl Başkanı Musa Aydın ile CHP'li iki belediye meclis üyesi de yer alıyor.

Operasyon kapsamında gözaltında bulunan 18 kişinin emniyetteki işlemleri sürerken 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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