Arkeolog Merve Kaçmış'ın intiharında sır perdesi aralanıyor Zeugma Mozaik Müzesi kayıp 10 eser iddiasıyla çalkalanıyor

Zeugma Mozaik Müzesi’nde görevli arkeolog Merve Kaçmış’ın intiharındaki sır perdesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan raporla aralandı. İntihardan sonra yapılan sayımların ardından hazırlanan raporda, Merve Kaçmış’a zimmetlenmek istenen binlerce eserden 10'unun kayıp olduğu ortaya çıktı.

Gaziantep'te bulunan Zeugma Mozaik Müzesi'nde görevli arkeolog Merve Kaçmış, izne ayrılarak memleketi Diyarbakır'daki ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış'ın yanına gidip, 13 Ocak Pazartesi günü 8. katta bulunan evin penceresinden atlayarak intihar etmişti. Olayın ardından Kaçmış'ın ağabeyi ve diğer yakınları, Merve Kaçmış'ın çalıştığı müzede kayıp tarihi eserleri zimmetine alması konusunda mobbing'e maruz kaldığını ve psikolojisinin bozulması sonucu intihar ettiğini iddia etmişti.

Olaydan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geniş çaplı inceleme başlatılmış, müze müdürü ile iki görevli açığa alınıp, konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Bakanlığın tamamladığı ilk incelemelerin ardından bir rapor hazırlanırken, raporda, bir dönem müzede görevli olan ve daha sonra tayini çıkan başka bir arkeologa zimmetli envantersiz ve kayıp eserlerin Kaçmış’ın üzerine zimmetlendirilmek istendiği ortaya çıktı.



Müzede 10 eserin kayıp olduğu iddia edildi

Arkeolog Merve Kaçmış'ın intiharının ardından yapılan çalışmalar sonucu, müzede bulunan 8 bin 729 eserden 8 bin 719'unun bulunduğu, 10 eserin ise kayıp olduğu iddia edildi. Kayıp eserler nedeniyle envanterde bulunan eserlerin Merve Kaçmış'a zimmetlendirilmek istendiği, genç arkeoloğun bunu kabul etmemesi üzerine ise mobbing'e maruz kaldığı ve sonrasında da dayanamayıp intihar ettiği iddia edildi.



Soruşturma derinleşiyor

Yaşanan gelişmelerin ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yürütülen soruşturmaların ve incelemelerin derinleşmesi ve seyrinin değişmesi bekleniyor. Olayın merkez noktasında bulunan Gaziantep Zeugma Müzesi yetkilileri ise konunun bakanlık yetkisinde olduğunu belirterek açıklama yapmaktan kaçınıp, sessizliğini korudu.

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