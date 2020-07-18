Evi kaçak nargile imalathanesine çevirdiler polisten kaçamadılar Gaziantep'te 260 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Gaziantep'te, bir eve baskın yapan polis ekiplerinin karşılaştığı manzara bu kadar olmaz dedirtti. Evin kaçak nargile imalathanesi olarak kullanıldığını tespit eden ekiplerin aramalarında, 260 kilogram kaçak nargile tütünü ile çok miktarda nargile malzemesi ele geçirilirken, bir şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki bir adreste nargile tütünü üretiminin yapıldığını tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından adrese operasyon düzenleyen ekiplerin, karşılaştığı manzara bu kadar olmaz dedirtti. Baskın yapılan evin kaçak nargile imalathanesi olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Evdeki aramalarda ise 260 kg gümrük kaçağı nargile tütünü, 17 kg nargile tütünü aroması, 120 adet boş kutu, 400 adet etiket, 2 adet jelatin yapıştırma makinesi, 1 adet nargile karıştırma mikseri ve 1 adet terazi ele geçirdi.

Olayla ilgili bir şüpheli şahıs yakalanırken, şüpheli hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.

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