Yanına çağırdığı çocuğu taciz etti

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GAZİANTEP, (DHA)SOSYAL medyada, yaşlı bir adamın, yanına gelen küçük kıza taciz ettiği iddiasıyla paylaşılan görüntüler tepki topladı.

Sosyal medyada paylaşılan, ancak hangi ilde çekildiği bilinmeyen bir görüntüde, yaşlı adam, oturduğu merdivenden küçük bir kız çocuğunu seslenerek, yanına çağırıyor. Yanına oturttuğu çocuğa sarılmaya çalışıyor. Bununla da yetinmeyip, bacağına dokunuyor. Sosyal medya kullanıcıları görüntüye büyük tepki gösterdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Eyyüp BURUN

2020-07-18 10:50:28



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