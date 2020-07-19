Gaziantep FK - Kasımpaşa maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep FK - Kasımpaşa maçının ardından

DHA

Gaziantep FK - Kasımpaşa maçının ardından


Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP (DHA) Süper Lig´in 33´üncü haftasında Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, sahada iki tane açık futbol oynayan takımın karşılaştığını ifade etti. İyi oyuncuların olduğunu tüm kamuoyuna gösterdiklerini anlatan tecrübeli teknik adam, "Bugün yine iyi futbol ile ligteki yerimizi koruduk. Pandemiden sonra kaybetmeyen tak takımız. Malatya maçına da yine kaybetmemek için çıkacağız. Oyuncularımı kutluyorum çünkü hala motive olduklarını gördüm. İyi bir sonuçla ligi bitirmeyi hedefliyoruz. Sarı kart gördüğüm penaltı pozisyonu ile ilgili de bu bize karşı ilk defa olmuyor. Daha öncede buna benzer pozisyonlar oldu. Biz yine de buna rağmen golü bulduk" dedi.
Yeni sezon ile ilgili transfer çalışmalarına değinen Sumudica, ez fazla 3 yeni oyuncu almak istediğini söyledi.
Tecrübeli teknik adam, ilk olarak Maxim ve Kayode ile devam etmek istediğini ve 3-4 oyuncunun gideceğinin sinyalini verdi.
FUAT ÇAPA: OYUN OLARAK TATMİN EDİCİYDİK
Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa ise,Gaziantep FK´nın farklı bir format ile oyun oynadığını ve kendi takımının alışık olmadığı bir sisteme karşı oynadıklarını belirtti.
Oyun olarak tatmin edici bir futbol oynadıklarını ifade eden Çapa,"Her iki takımın ligde bir hedefi yok. Bu tür maçlardan o yüzden ok bir şey beklenilmez. Ama oyun içerisinde Gaziantep FK alışık olmadığımız bir formatta oynuyor ve Türk ligi buna çok alışık değil. Özellikle bizim baskı yapacağımız anlar çok önemliydi. Çünkü alışık olmadığımız bin sisteme karşı oynadık. Gayet olumlu bir maçı geride bıraktık. Maçın erken dakikalarında geriye düştük. Beraberliği yakaladık ama sonrasındaki pozisyonları değerlendiremedik. İkinci yarı olun olarak iyi başladık. Skor olarak olmasa da oyun olarak çok etkiliydik. Maçın son bölümünde beklemediğimiz bir gol yedik. Bu tamamen bireysel hatadan kaynaklandı. 1 puanla dönmüş olsak bile oyun olarak tatmin ediciydik" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Sumudica'nın açıklamaları
Fuat Çapa'nın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2020-07-19 00:00:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erkek kimlikli Elif Naz bebek, ölümün kıyısında yardım bekliyor Elif Naz'ın tedavisini hiçbir hastane kabul etmiyor Talihsiz anne ve baba yetkililerden destek istiyor
YEREL HABERLER Erkek kimlikli Elif Naz bebek, ölümün kıyısında ...
Gaziantep FK - Kasımpaşa: 2-2
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Kasımpaşa: 2-2
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Kasımpaşa: 2 (Maç Sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Kasımpaşa: 2 (Maç ...
Gaziantep FK - Kasımpaşa (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Kasımpaşa (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Kasımpaşa: 2 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Kasımpaşa: 2 (İlk yarı)
Büyükşehir’den aspir üretimi için önemli adım
YEREL HABERLER Büyükşehir’den aspir üretimi için önemli adım
İslahiye'de, 31 işçinin bulunduğu şantiye karantinaya alındı
YEREL HABERLER İslahiye'de, 31 işçinin bulunduğu şantiye karantinaya ...
Gaziantep´teki PKK/KCK operasyonunda 9 kişi daha tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep´teki PKK/KCK operasyonunda 9 kişi daha ...
Hokey Federasyonu Başkanı Karakan’dan başsağlığı mesajı
YEREL HABERLER Hokey Federasyonu Başkanı Karakan’dan başsağlığı ...
Gaziantepli ustalardan Charlize Theron'a fıstıklı baklava tavsiyesi
YEREL HABERLER Gaziantepli ustalardan Charlize Theron'a fıstıklı ...
Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı
DR. Mustafa Tanrıverdi Sanko’da hasta kabulüne başladı
YEREL HABERLER DR. Mustafa Tanrıverdi Sanko’da hasta kabulüne ...
Yanına çağırdığı çocuğu taciz etti
YEREL HABERLER Yanına çağırdığı çocuğu taciz etti
PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınanlardan 9’u daha tutuklandı
YEREL HABERLER PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınanlardan 9’u daha ...
Polis ekiplerinden yaya öncelikli trafik bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Polis ekiplerinden yaya öncelikli trafik ...
Evi kaçak nargile imalathanesine çevirdiler polisten kaçamadılar Gaziantep'te 260 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
YEREL HABERLER Evi kaçak nargile imalathanesine çevirdiler polisten ...
Yol verme kavgasında kan aktı: 1 ölü Anne ağır yaralandı, oğlu öldürüldü
YEREL HABERLER Yol verme kavgasında kan aktı: 1 ölü Anne ağır ...
Gaziantep'te yol verme kavgasında oğul öldü annesi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te yol verme kavgasında oğul öldü annesi ...
Gaziantep merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 ...
Vali’nin uyardığı imam değil vatandaş çıktı
YEREL HABERLER Vali’nin uyardığı imam değil vatandaş çıktı
Zeugma Mozaik Müzesi'nde 10 eser kayıp
YEREL HABERLER Zeugma Mozaik Müzesi'nde 10 eser kayıp
Şahinbey Belediyesi vatandaşın sağlığını düşünüyor
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi vatandaşın sağlığını düşünüyor
3 kişinin öldüğü muhtarlık seçiminin davasında 3 tahliye
YEREL HABERLER 3 kişinin öldüğü muhtarlık seçiminin davasında 3 ...
GAÜN Rektörlük personeline Covid-19 bilgilendirme eğitimi
YEREL HABERLER GAÜN Rektörlük personeline Covid-19 bilgilendirme ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X