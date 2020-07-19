Antep fıstığı nöbetinde dronlu dönem



Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, 'yeşil altın' olarak adlandırılan Antep fıstığının hasadının yaklaşmasıyla tarlalardaki önlemler de arttı. Ellerinde av tüfekleriyle 24 saat nöbet tutan bekçiler, gelişen teknolojiyi de kullanarak dronla hırsızlara karşı arazileri havadan izliyor.

Hasat döneminin yaklaşmasıyla yaşanan hırsızlık olaylarına karşı 1520 metre yüksekliğindeki gözetleme kulelerine çıkan bekçiler, ağaçlardaki fıstıkların çalınmaması için gecegündüz nöbet tutuyor. Bazı bekçiler eski yöntemler ile tüfekleriyle nöbet tutarken, gelişen teknolojiye ayak uyduran bazı bekçiler ise araziyi yaya olarak dolaşmak yerine dronla izleyerek denetliyor.

Bu yılın `var yılı´ olması nedeniyle rekoltenin yüksek beklendiği Antep fıstığında, hasat dönemi yaklaştıkça bahçelerdeki güvenlik önlemleri de arttı. Arazi sahipleri fıstık bahçelerine 1520 metre yükseklikte nöbet kulübeleri yaptırarak bekçi tutuyor. Fıstığın olgunlaşmaya başlamasından hasat dönemine kadar olan 2 aylık sürede, bekçiler av tüfekleriyle 24 saat nöbet tutuyor. Arazideki ağaçlardan fıstık toplamaya çalışanları havaya açtıkları uyarı ateşiyle uyaran bekçiler, jandarmayı arayarak ihbarda bulunuyor.

OMUZUNDA AV TÜFEĞİ, ELİNDE DRONE

30 yıldır fıstık arazilerinde bekçilik yapan Halil İbrahim Şahin, gelişen teknoloji ile birlikte drone kullanmayı öğrenmeye merak sardı. Kısa sürede öğrendiği dronla arazisini izleyen Şahin, omzunda av tüfeği ve elinde dronla 24 saat yeşil altını hırsızlardan korumaya çalışıyor. Hırsızlarla baş etmenin en iyi yolunun bekçiler olduğunu belirten Şahin, hırsızların bekçisi olmayan arazilere araçlarla ve silahlarla gelerek ağaçtaki bütün fıstıkları topladığını söyledi.

'FISTIK DEĞERLENDİ, HIRSIZLAR ARTTI'

Eski dönemlerde araziyi dolaşmanın 1 saat zamanını aldığını ifade eden ancak drone kullanmayı öğrendikten sonra bu zamanın kendisine kaldığını anlatan Halil İbrahim Şahin, 24 saat araziyi kontrol altında tuttuğunu belirterek şöyle konuştu:

"Fıstık çok değerlenince hırsızlar çoğaldı. Herkes gibi ilerleyen teknolojiye ayak uyduruyoruz. Hem motorla geziyoruz hem de drone öğrendim araziyi öyle izliyorum. İnternette gördüm ve araştırdım. Sonra aldım ve kendi kendime öğrendim. Benim için çok kolaylık sağlıyor. Aldığım içim çok memnunum. Bu yıl yeni başladık. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk görmedik ama çok faydasını göreceğime eminim. 500 metre yüksekten araziyi rahat rahat izliyorum.''

'SADECE UYARI ATEŞİ YAPIYORUZ'

Fıstık Bekçisi İbrahim Dağdelen de fıstığın `yeşil altın´ olduğunu ve değerinden dolayı titizlikle korunması gerektiğini söyledi.

Fıstık ağacının uzun yıllar sonra verim verdiğini ifade eden Dağdelen,' 'Fıstık çok değerlendi. Bir ağaç çok geç yetişiyor. Fıstık ağacı insan gibidir. O kadar uzun zaman emek veriliyor ama hırsızlar bu emeği bir gecede alıp, gidebiliyorlar. Biz de o yüzden bekçilik yapıyoruz. Hırsızı gördüğümüz zaman uyarı ateşi yapıyoruz. Yakaladığımız oluyor bazen, onları da jandarmaya teslim ediyoruz'' diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2020-07-19 09:47:34



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