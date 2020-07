Şampiyonun tercihi yine Gaziantep Kolej Vakfı LGS Türkiye şampiyonu GKV Özel Okulları öğrencisi Merve Nida Ekin: “Başarımı GKV’ye ve planlı çalışmaya borçluyum”

LGS Türkiye birincisi Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencisi Merve Nida Ekin, başarısının sırlarını paylaştı. LGS’de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Merve Nida Ekin, “Ne olursa olsun asla vazgeçmeyin. Vazgeçmezseniz başarırsınız” dedi.

Emeklerinin karşılığını aldığı için çok mutlu olduğunu belirten Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencisi Merve Nida Ekin, başarısında okulun katkısının büyük olduğuna dikkat çekti. Hiçbir takviye veya özel kurs almadan Türkiye birincisi olduğunu ifade eden Merve Nida Ekin, öğretmenlerine ve okul yöneticilerine teşekkür etti.

“Başarısız olsanız da asla vazgeçmeyin”

Merve Nida Ekin, kendisini başarıya ulaştıran süreci anlatarak, “Öncelikle çok mutluyum. Emeklerinin karşılığını almak çok güzel bir duygu. Başarının en büyük özelliği bence ne olursa olsun hiç vazgeçmemek. Çok kötü yaptığım zamanlar da oluyordu. Arkadaşlarımın beni geçtiği çok oldu. Üzülüyordum ama vazgeçmiyor, çalışmaya devam ediyordum. Zor sorular çözüyordum. Ödevlerimi düzenli bir şekilde yapıyordum. Dersi derste öğreniyordum. Devlet kitaplarını okuyor, soruları çözüyordum. Çünkü sınavlarda bu kitaplardaki kalıplar kullanılıyor” dedi.

“Öğretmenlerimin çok büyük katkısı gördüm”

Sınava hazırlık sürecinde öğretmenlerinden çok destek gördüğünü vurgulayan Merve Nida Ekin, “Pandemi sürecinde öğretmenlerim çok yardımcı oldu. Sürekli soru gönderiyordum, onlardan da cevaplarını alıyordum. Öğretmenlerim adeta her an yanımdaydı. Lise eğitimine de Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında devam etmek istiyorum. Çünkü, burası benim okulum. Ana sınıfı ile tanıştığım bu okulun öğretmenleri, yöneticileri çok iyi. Memnunum. Belki hedefim değişebilir ama üniversitede de tıp okuyup, beyin cerrahı olmak istiyorum. Çünkü zoru seviyorum” ifadelerini kullandı.

“Okulda aldığı dersler yeterli oldu”

Merve Nida Ekin’in annesi matematik öğretmeni Zeliha Mehtap Ekin de kızının başarısı ile gurur duyduklarını ifade etti. Zeliha Mehtap Ekin, tüm anne ve babalar gibi çocuklarının başarılı olmasını istediklerini, ancak ona bu konuda hiçbir zaman psikolojik baskı yapmadıklarını belirterek, “Her zaman çok rahattı. Biz de hiç baskı yapmadık. Sadece kendisinin başarısından, kendisi adına mutlu olacağımız mesajını verdik. Çalıştı ve başarılı oldu. Çalıştığı zaman başaracağını öğrendi. Bu bizim için çok değerli. Kızımın başarısında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları’nın katkısı çok fazla. Hiçbir takviye almadı. Okul derslerinin dışında kimseden ders almadı. Ben matematik öğretmeniyim ama kızıma hiç konu anlatmadım. Çünkü okulda aldığı dersler yeterli geliyordu. Tüm öğretmenler çok ilgiliydi. Gönderdiğimiz sorulara hemen ve doyurucu cevaplar veriyorlardı. Tüm öğretmenlerimizden ve okul yöneticilerimizden memnunuz. Hepsinin büyük katkısını gördük. Kızım her şeyi öğretmenlerinden aldı. Kızımın bundan sonraki eğitimine de Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında devam etmesini istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Çocuklarınıza inanın, olumsuz konuşmayın”

Matematik öğretmeni Zeliha Mehtap Ekin, çocuğu sınava hazırlanan velilere de tavsiyelerde bulunarak, “Velilerin çocuklarına inanmalarını, güvenmelerini, başarılı olmasa da sevmelerini, çocuklarına her zaman destek olmalarını istiyorum. Hiçbir zaman baskı kurmadan, sadece, yapabilirsin diyerek motive edebilirler. Olumsuz konuşmadan motive etmeliyiz. Velilere bunu söylemek isterim. Üç çocuğum var, üçü de Gaziantep Kolej Vakfında okuyor. Üç kızımın da burada olmasına Yönetim Kurulu Başkanımız Nüket Ersoy hocam vesile oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Okulumuza, Gaziantep’e bir Türkiye birinciliği kazandırarak bu minnet borcumuzu bir nebze de olsa ödemekten mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

“Gaziantep Kolej Vakfı’ndan başka okul düşünmüyoruz”

LGS Türkiye birincisi Merve Nida Ekin’in matematik öğretmeni olan babası Fırat Ekin de Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarına teşekkür etti. Baba Fırat Ekin, “Kızım, herhangi bir takviye almadan, hiçbir kursa göndermeden, sadece Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında derslerinde aldıklarıyla Türkiye birincisi oldu. Pandemi sürecinde öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Okul yöneticilerine ve öğretmenlerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kızım bundan sonra da eğitimine Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında devam edecek. Çünkü bizim için vizyonu ile misyonu ile tek okul Gaziantep Koleji Vakfı Özel Okullarıdır. Başka okul düşünmüyoruz. Gerek bilgi, gerekse de rehberlik açısından son derece başarılı öğretmenlerimiz var. Öğrencilerimize de birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. Öncelikle, öğretmenlerini çok iyi dinlesinler. Bol bol kitap okusunlar. Çünkü yeni sınav sistemimiz okuduğunu anlamaya dayalı. Bu nedenle bol bol kitap okurlarsa daha başarılı olurlar” diye konuştu.

