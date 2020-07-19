Şampiyonun tercihi yine Gaziantep Kolej Vakfı LGS Türkiye şampiyonu GKV Özel Okulları öğrencisi Merve Nida Ekin: “Başarımı GKV’ye ve planlı çalışmaya borçluyum”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şampiyonun tercihi yine Gaziantep Kolej Vakfı LGS Türkiye şampiyonu GKV Özel Okulları öğrencisi Merve Nida Ekin: “Başarımı GKV’ye ve planlı çalışmaya borçluyum”

İHA

Şampiyonun tercihi yine Gaziantep Kolej Vakfı LGS Türkiye şampiyonu GKV Özel Okulları öğrencisi Merve Nida Ekin: “Başarımı GKV’ye ve planlı çalışmaya borçluyum”

LGS Türkiye birincisi Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencisi Merve Nida Ekin, başarısının sırlarını paylaştı. LGS’de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Merve Nida Ekin, “Ne olursa olsun asla vazgeçmeyin. Vazgeçmezseniz başarırsınız” dedi.
Emeklerinin karşılığını aldığı için çok mutlu olduğunu belirten Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencisi Merve Nida Ekin, başarısında okulun katkısının büyük olduğuna dikkat çekti. Hiçbir takviye veya özel kurs almadan Türkiye birincisi olduğunu ifade eden Merve Nida Ekin, öğretmenlerine ve okul yöneticilerine teşekkür etti.
“Başarısız olsanız da asla vazgeçmeyin”
Merve Nida Ekin, kendisini başarıya ulaştıran süreci anlatarak, “Öncelikle çok mutluyum. Emeklerinin karşılığını almak çok güzel bir duygu. Başarının en büyük özelliği bence ne olursa olsun hiç vazgeçmemek. Çok kötü yaptığım zamanlar da oluyordu. Arkadaşlarımın beni geçtiği çok oldu. Üzülüyordum ama vazgeçmiyor, çalışmaya devam ediyordum. Zor sorular çözüyordum. Ödevlerimi düzenli bir şekilde yapıyordum. Dersi derste öğreniyordum. Devlet kitaplarını okuyor, soruları çözüyordum. Çünkü sınavlarda bu kitaplardaki kalıplar kullanılıyor” dedi.
“Öğretmenlerimin çok büyük katkısı gördüm”
Sınava hazırlık sürecinde öğretmenlerinden çok destek gördüğünü vurgulayan Merve Nida Ekin, “Pandemi sürecinde öğretmenlerim çok yardımcı oldu. Sürekli soru gönderiyordum, onlardan da cevaplarını alıyordum. Öğretmenlerim adeta her an yanımdaydı. Lise eğitimine de Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında devam etmek istiyorum. Çünkü, burası benim okulum. Ana sınıfı ile tanıştığım bu okulun öğretmenleri, yöneticileri çok iyi. Memnunum. Belki hedefim değişebilir ama üniversitede de tıp okuyup, beyin cerrahı olmak istiyorum. Çünkü zoru seviyorum” ifadelerini kullandı.
“Okulda aldığı dersler yeterli oldu”
Merve Nida Ekin’in annesi matematik öğretmeni Zeliha Mehtap Ekin de kızının başarısı ile gurur duyduklarını ifade etti. Zeliha Mehtap Ekin, tüm anne ve babalar gibi çocuklarının başarılı olmasını istediklerini, ancak ona bu konuda hiçbir zaman psikolojik baskı yapmadıklarını belirterek, “Her zaman çok rahattı. Biz de hiç baskı yapmadık. Sadece kendisinin başarısından, kendisi adına mutlu olacağımız mesajını verdik. Çalıştı ve başarılı oldu. Çalıştığı zaman başaracağını öğrendi. Bu bizim için çok değerli. Kızımın başarısında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları’nın katkısı çok fazla. Hiçbir takviye almadı. Okul derslerinin dışında kimseden ders almadı. Ben matematik öğretmeniyim ama kızıma hiç konu anlatmadım. Çünkü okulda aldığı dersler yeterli geliyordu. Tüm öğretmenler çok ilgiliydi. Gönderdiğimiz sorulara hemen ve doyurucu cevaplar veriyorlardı. Tüm öğretmenlerimizden ve okul yöneticilerimizden memnunuz. Hepsinin büyük katkısını gördük. Kızım her şeyi öğretmenlerinden aldı. Kızımın bundan sonraki eğitimine de Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında devam etmesini istiyoruz” ifadelerine yer verdi.
“Çocuklarınıza inanın, olumsuz konuşmayın”
Matematik öğretmeni Zeliha Mehtap Ekin, çocuğu sınava hazırlanan velilere de tavsiyelerde bulunarak, “Velilerin çocuklarına inanmalarını, güvenmelerini, başarılı olmasa da sevmelerini, çocuklarına her zaman destek olmalarını istiyorum. Hiçbir zaman baskı kurmadan, sadece, yapabilirsin diyerek motive edebilirler. Olumsuz konuşmadan motive etmeliyiz. Velilere bunu söylemek isterim. Üç çocuğum var, üçü de Gaziantep Kolej Vakfında okuyor. Üç kızımın da burada olmasına Yönetim Kurulu Başkanımız Nüket Ersoy hocam vesile oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Okulumuza, Gaziantep’e bir Türkiye birinciliği kazandırarak bu minnet borcumuzu bir nebze de olsa ödemekten mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.
“Gaziantep Kolej Vakfı’ndan başka okul düşünmüyoruz”
LGS Türkiye birincisi Merve Nida Ekin’in matematik öğretmeni olan babası Fırat Ekin de Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarına teşekkür etti. Baba Fırat Ekin, “Kızım, herhangi bir takviye almadan, hiçbir kursa göndermeden, sadece Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında derslerinde aldıklarıyla Türkiye birincisi oldu. Pandemi sürecinde öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Okul yöneticilerine ve öğretmenlerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kızım bundan sonra da eğitimine Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında devam edecek. Çünkü bizim için vizyonu ile misyonu ile tek okul Gaziantep Koleji Vakfı Özel Okullarıdır. Başka okul düşünmüyoruz. Gerek bilgi, gerekse de rehberlik açısından son derece başarılı öğretmenlerimiz var. Öğrencilerimize de birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. Öncelikle, öğretmenlerini çok iyi dinlesinler. Bol bol kitap okusunlar. Çünkü yeni sınav sistemimiz okuduğunu anlamaya dayalı. Bu nedenle bol bol kitap okurlarsa daha başarılı olurlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te, 2 bin 946 kişiye koronavirüs cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te, 2 bin 946 kişiye koronavirüs cezası
Gaziantep'te aranan 51 şüpheli şahıs yakalandı Çok sayıda çalıntı malzeme ve suç aleti ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te aranan 51 şüpheli şahıs yakalandı Çok ...
Antep fıstığı nöbetinde dronlu dönem
YEREL HABERLER Antep fıstığı nöbetinde dronlu dönem
Fuat Çapa: "Deplasmanda iki gol atıp bir puan almak çok üzücü" Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa: "Saha dışına değil, saha içine çalışan bir hoca olduğum için değer görmüyorum"
YEREL HABERLER Fuat Çapa: "Deplasmanda iki gol atıp bir puan almak ...
Marius Sumudica: "Pandemi sonrası maç kaybetmeyen tek takımımız" Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica: "Önceliğimiz Maxim ve Kayode’yi takımda tutmak" "Maxim ilk yarı takımda olsaydı şu an Sivasspor’un yerinde olurduk"
YEREL HABERLER Marius Sumudica: "Pandemi sonrası maç kaybetmeyen tek ...
Gaziantep FK - Kasımpaşa maçının ardından
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Kasımpaşa maçının ardından
Erkek kimlikli Elif Naz bebek, ölümün kıyısında yardım bekliyor Elif Naz'ın tedavisini hiçbir hastane kabul etmiyor Talihsiz anne ve baba yetkililerden destek istiyor
YEREL HABERLER Erkek kimlikli Elif Naz bebek, ölümün kıyısında ...
Gaziantep FK - Kasımpaşa: 2-2
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Kasımpaşa: 2-2
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Kasımpaşa: 2 (Maç Sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Kasımpaşa: 2 (Maç ...
Gaziantep FK - Kasımpaşa (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Kasımpaşa (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Kasımpaşa: 2 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Kasımpaşa: 2 (İlk yarı)
Büyükşehir’den aspir üretimi için önemli adım
YEREL HABERLER Büyükşehir’den aspir üretimi için önemli adım
İslahiye'de, 31 işçinin bulunduğu şantiye karantinaya alındı
YEREL HABERLER İslahiye'de, 31 işçinin bulunduğu şantiye karantinaya ...
Gaziantep´teki PKK/KCK operasyonunda 9 kişi daha tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep´teki PKK/KCK operasyonunda 9 kişi daha ...
Hokey Federasyonu Başkanı Karakan’dan başsağlığı mesajı
YEREL HABERLER Hokey Federasyonu Başkanı Karakan’dan başsağlığı ...
Gaziantepli ustalardan Charlize Theron'a fıstıklı baklava tavsiyesi
YEREL HABERLER Gaziantepli ustalardan Charlize Theron'a fıstıklı ...
Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı
DR. Mustafa Tanrıverdi Sanko’da hasta kabulüne başladı
YEREL HABERLER DR. Mustafa Tanrıverdi Sanko’da hasta kabulüne ...
Yanına çağırdığı çocuğu taciz etti
YEREL HABERLER Yanına çağırdığı çocuğu taciz etti
PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınanlardan 9’u daha tutuklandı
YEREL HABERLER PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınanlardan 9’u daha ...
Polis ekiplerinden yaya öncelikli trafik bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Polis ekiplerinden yaya öncelikli trafik ...
Evi kaçak nargile imalathanesine çevirdiler polisten kaçamadılar Gaziantep'te 260 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
YEREL HABERLER Evi kaçak nargile imalathanesine çevirdiler polisten ...
Yol verme kavgasında kan aktı: 1 ölü Anne ağır yaralandı, oğlu öldürüldü
YEREL HABERLER Yol verme kavgasında kan aktı: 1 ölü Anne ağır ...
Gaziantep'te yol verme kavgasında oğul öldü annesi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te yol verme kavgasında oğul öldü annesi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X