Karkamış’ta kaçak sigara ile telefon yakalandı

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Gaziantep’in Karkamış Sınır Kapısında 6 adet telefon ile 280 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Karkamış Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giren bir araçta yapılan aramada 6 adet telefon ile 280 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçakçılık olayı ile ilgili bir kişi ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi.

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