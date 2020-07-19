Fıstık hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde fıstık çaldığı iddia edilen şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı.
Nizip ilçesi Yunus Emre Mahallesi mayın deposu civarında fıstık çaldığı iddia edilen şüpheliler Nizip Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Nizip sanayi sitesi girişinde yakalandı. Şüpheliler işlemlerin ardından Adliye’ye sevk edildi.
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