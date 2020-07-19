Afrin'de bombalı saldırı: 9 yaralı

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GAZİANTEP, (DHA) SURİYE'nin Afrin kentinde bomba yerleştirilen araçta meydana gelen patlamada aralarında çocukların da olduğu 9 kişi yaralandı.

Patlama, öğle saatlerinde Afrin kent merkezinde meydana geldi. Suriye Milli Ordusu bileşenlerinden olan Feylak El Şam grubu komutanlarından Husen Bedran'ın aracına yerleştirilen patlayıcı hareket halindeyken infilak ettirildi. Patlamada, Bedran'ın yanı sıra araçta bulunanlar ile yoldan geçen aralarında çocukların da olduğu 9 kişi yaralandı. Yaralılar, patlama ihbarının ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildi. Yerel güvenlik güçleri, patlamanın ardından bölgede önlem alırken, terör örgütü PKK/YPG adına saldırıyı düzenlediği tahmin edilen teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-07-19 13:09:53



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