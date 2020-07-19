Vaka sayısının arttığı Gaziantep'te mesire alanları dolu



Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca´nın vaka sayılarının yükseldiğine dikkat çektiği Gaziantep´te, hafta sonu mesire alanlarında yoğunluk oluştu, sosyal mesafe kuralı ihlal edildi.

Bakan Koca'nın dikkat çektiği kentler arasındaki Gaziantep'te, birçok kişinin hafta sonunu fırsat bilerek doldurduğu mesire alanlarında sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ve bazı vatandaşların maske takmadığı görüldü. Son süreçte vaka sayılarında yükselme yaşanan iller arasında olan Gaziantep´te, normalleşme süreci ile açılan mesire alanları piknik yapmak isteyenler tarafından dolduruldu. Kentin en büyük mesire alanlarından olan Burç Ormanına pazar gününü fırsat bilenler, piknik yapmak için akın etti. Piknikçiler, semaverle çay demleyip, mangal yaptı.

Öte yandan piknikçilerin birçoğunun maske takmayıp sosyal mesafe kuralına uymadığı mesire alanında, bazı vatandaşlar ise salgına karşı şehrin kalabalığından kaçıp açık alanlara geldiklerini ifade etti.

DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2020-07-19 13:10:44



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