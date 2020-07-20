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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantepliler sıcak havada parklara akın etti

DHA

Gaziantepliler sıcak havada parklara akın etti


Eyyüp BURUN-Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiledi. Hissedilen sıcaklığın yaklaşık 40 derece olduğu kentte vatandaşlar parklara akın ederek ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı özellikle Güneydoğu Anadolu'da günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Gaziantep'te bugün hissedilen hava sıcaklığı 40 dereceye yaklaşırken, sıcaklardan bunalanlar parklara akın etti. Ağaçların altında çimlere uzanan ya da banklara oturan kent sakinleri, sıcak havalar nedeniyle olumsuz olarak etkilendiklerini söylediler.  
Uzmanlar ise kalp rahatsızlığı, şeker ve tansiyon gibi hastalıkları olan vatandaşların sıcak ve güneşli havada dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Eyyüp BURUN, Kadir GÜNEŞ
2020-07-20 16:26:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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