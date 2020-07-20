Korona virüs denetiminde 2 bin 674 kişiye ceza

Gaziantep'te korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde sosyal mesafe kuralına riayet etmeyen ve maske kullanmayan 2 bin 674 kişiye ceza kesildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerde 2 bin 674 şahsa sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal etmekten ceza kesti. Ekiplerinayrıca 221 iş yerinde yaptığı uygulamada ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi.

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