Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı yakalandı

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Gaziantep’te eylem hazırlığındaki bir DEAŞ’lı terörist yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bazı sivil toplum örgütlerine yönelik terör örgütü DEAŞ tarafından eylem yapılacağı bilgisine ulaşan güvenlik kuvvetleri harekete geçti. Yapılan titiz çalışma sonucu Gaziantep’te örgüt adına faaliyet gösterdiği belirlenen 1 kişi gözaltına aldı. Gözaltına alınan M.M.C., yapılan sorgulamasının ardından çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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