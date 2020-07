SANKO Üniversitesi A Plus üniversite ÜNİAR tarafın yapılan TÜMA kapsamında öğrenim deneyimi ve tatminlarlığı ile akademik deste ve ilgi alanlarında Sanko Üniversitesi A Plus kategorisinde değerlendirildi

SANKO Üniversitesi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Üniversite Araştırma Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) kapsamında, “Öğrenim Deneyimi Tatminkarlığı” ile “Akademik Destek ve İlgi” alanlarında A Plus Üniversite kategorisinde yer aldı.

125 devlet ve 67 vakıf olmak üzere 192 üniversitede öğrenim gören 39 bin.386 öğrencinin katılımıyla yapılan araştırma, “Öğrenim Deneyiminin Tatminkarlığı”, “Yerleşke ve Yaşamın Doyuruculuğu”, “Akademik Destek ve İlgi”, “Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet”, “Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği” ile “Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği” olmak üzere altı alan üzerinden gerçekleştirildi. Öğrencilerinin desteğiyle genel sıralamasını yükselten SANKO Üniversitesi “Öğrenim Deneyimi Tatminkarlığı” ile “Akademik Destek ve İlgi” alanlarında A Plus Üniversite, “Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet” ile “Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği” alanlarında A kategorisinde ydeğerlendirildi. SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, “Üniversitemiz “Deneyim Tatminkarlığı”, “Akademik Destek ve İlgi”, “Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet” ile “Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği” sıralaması alanlarında öğrencilerimizden tam destek aldı. Her yıl başarı çıtamızı daha da yükselterek, hedeflerimize ulaşmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Prof. Dr. Dağlı, “SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyeti, akademik ve idari kadrosu, öğrenci ve aileleriyle bir bütündür. Bu bütünlük ve birliktelik başarıyı da beraberinde getiriyor. Ne mutlu bizlere ki çalışma ve inancımızla bugün bulunduğumuz noktaya geldik. Bu büyük ailenin parçası olacak yeni öğrencilerimizle daha da güzel şeyler yapacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

SANKO Üniversitesi

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Biyoistatistik alanında Doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans eğitimleri veriliyor. 20202021 akademik döneminde öğrenci alacağı açıklanan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim verilecek.

