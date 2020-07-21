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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te, 2 bin 656 kişiye 'maske' ve 'sosyal mesafe' cezası

DHA

Gaziantep'te, 2 bin 656 kişiye 'maske' ve 'sosyal mesafe' cezası


GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polisin yaptığı denetimlerde maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği belirlenen 2 bin 656 kişiye idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronoavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerin aralıksız devam ettiği belirtildi. Dün yapılan denetimlerde de tedbirler kapsamında 2 bin 656 kişinin sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal ettiği belirlenerek, idari para cezası kesildi. Denetimler sırasında kontrol edilen 221 iş yerinden 5'i hakkında da tedbirlere aykırı hareket ettiği gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2020-07-21 09:54:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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