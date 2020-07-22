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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nizip'teki orman yangını söndürüldü

İHA

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki orman yangını yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor

Nizip'teki orman yangını söndürüldü

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki orman yangını yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor
Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesi Hancağız mevkiindeki anız yangınının ormanlık alana sıçraması sonucu alevler kısa sürede yayılmış ve ihbar üzerine olay yerine hareket eden Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kısa sürede yangına müdahale etmişti. Yaklaşık 2 saat süren ve 30 işçi, 2 hava aracı, 10 arazöz, 4 su tankı ve 1 dozer ile yürütülen söndürme çalışmalarında yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları başladı.
Yangında yaklaşık 5 hektarlık alanda bulunan kızılçam ağaçları ve bitki örtüsünün küle döndüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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