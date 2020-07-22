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Ekonomide pandemi sürecinin izleri siliniyor GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu: "Pandemi sürecinin ekonomideki etkileri yerini normalleşmeye bırakıyor" GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı: İSO 500'de yer alarak Gaziantep ve ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm firmalarımızı yürekten kutluyorum"

İHA

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyelerinin katılımıyla video konferans sistemiyle gerçekleştirildi. Tiryakioğlu, konuşmasında "Pandemi sürecinin ekonomideki etkileri, yerini normalleşmeye bırakıyor" dedi.

Ekonomide pandemi sürecinin izleri siliniyor GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu: "Pandemi sürecinin ekonomideki etkileri yerini normalleşmeye bırakıyor" GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı: İSO 500'de yer alarak Gaziantep ve ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm firmalarımızı yürekten kutluyorum"

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyelerinin katılımıyla video konferans sistemiyle gerçekleştirildi. Tiryakioğlu, konuşmasında "Pandemi sürecinin ekonomideki etkileri, yerini normalleşmeye bırakıyor" dedi.
Pandemi sürecinin etkileri, Gaziantep ekonomisinin normalleşme sürecindeki performansı ve sektörel beklentilerin ele alındığı toplantıda, meclis üyelerine borsanın tamamlanan ve devam eden projeleri ile temmuz ayı faaliyetleri hakkında bilgiler verildi. Meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tüm Gazianteplilerin bayramını kutlayarak, sağlık ve huzur dolu bir bayram temennisinde bulundu. COVİD19’un etkilerinin görüldüğü bir süreçte idrak edilecek olan Kurban Bayramı’nda, toplumun tüm kesimlerini tedbirli olmaya davet eden Tiryakioğlu, “Pandemi sürecini göz önünde bulundurarak tıpkı Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da bayram buluşmalarımıza ara vermemiz gerekiyor. Bu durum özellikle şehrimiz için büyük önem arz ediyor hem kendi sağlımız hem de toplum sağlığı açısından kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durarak, tedbir kararlarına hassasiyetle riayet etmemiz gerekiyor" dedi. Dünyayı etkisi altına alan COVİD 19 salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin normalleşme süreciyle birlikte toparlanma dönemine girdiğini kaydeden Tiryakioğlu, açıklanan haziran ayı ihracat rakamlarının ise bu bağlamda olumlu sinyaller olduğunu söyledi. Gaziantep’in en zor şartlarda dahi üretmeye ve ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ettiğine işaret eden Tiryakioğlu, "Gaziantep haziran ayında tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Yeni normalleşme döneminin sorunsuz devam etmesi halinde inşallah yıl sonuna kadar güçlü bir toparlanmaya hep birlikte şahitlik edeceğiz" ifadelerini kullandı.
GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise konuşmasında İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Araştırma Sonuçlarına” değinerek, listede yer alan Gaziantepli 26 firmayı kutladı. Gaziantep ve ülke ekonomisine değer katan firmaları tebrik eden Akıncı, listede yer alan Gaziantepli firma sayınının daha üst noktalara ulaşması temennisinde bulundu. İnşaat çalışmaları tamamlanan Et Borsası ve Antepfıstığı Lisanslı Depoculuk hakkında da bilgiler aktaran Akıncı, sektörleri adına içlerinde birçok ilki barındıran her iki tesisi de zaman kaybetmeden hizmete açmayı planladıklarını ifade etti. Akıncı, konuşmasında ayrıca GTB’nin de destekçi kurumları arasında yer aldığı Gaziantep Valiliği koordinasyonunda başlatılan KURBANTEP projesi ile ilgili de açıklamalarda bulundu.
Akıncı, KURBANTEP projesi ile vekâlet yoluyla kesilecek kurbanların Kızılay Aşevinde yemek yapılarak Gaziantep’te ihtiyaç sahibi vatandaşlara yıl boyunca ulaştıracağını belirterek, bu yardım ve gönül seferberliğine üyelerinin ve tüm Gazianteplilerin destek sağlamasını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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