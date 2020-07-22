Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri denetimi

Eyyüp BURUN-Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA)GAZİANTEP'te, polis ekiplerince 'Covid-19 Tebdirleri' kapsamında denetim yapıldı. Denetimler sırasında kentin en işlek caddelerinde uyarılar yapan polis ekipleri, maske takmayanlara cezai işlem uyguladı.
Vaka sayısındaki artış ile dikkat çeken ve maskesiz dolaşmanın yasak olduğu kentte, bazı kişilerin maskelerini çene ve kollarına taktığı gözlendi. Kentin birçok noktasında polisler, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarırken, nizami maske kullanımını ihlal edenlere idari para cezası kesti.
DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Eyyüp BURUN,Kadir GÜNEŞ
2020-07-22 16:23:44
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