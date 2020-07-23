Gaziantep FK'da hedef namağlup unvanını korumak Yeni Malatyaspor ligde kalmak istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep FK'da hedef namağlup unvanını korumak Yeni Malatyaspor ligde kalmak istiyor

İHA

Gaziantep FK'da hedef namağlup unvanını korumak Yeni Malatyaspor ligde kalmak istiyor

Süper Lig'in 34. haftasında Yeni Malatyapsor'a konuk olacak olan Gaziantep FK, pandemi süreci sonrası ligde elde ettiği namağlup unvanı korumak istiyor. Yeni Malatyapsor ise kritik maçı kazanıp ligde kalmanın hesaplarını yapıyor.
Bu sezon Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren Gaziantep Futbol Kulübü, ligin 33 haftalık diliminde ortaya koyduğu performans ve aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. Ligde şu ana kadar oynadığı maçlarda 10 galibiyet, 13 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 43 puan toplayan, rakip kalelere 48 gol gönderip, kendi kalesinde 50 gol gören Gaziantep FK, pandemi süreci sonrası ortaya koyduğu performansla da takdir topluyor.

Salgın sonrası yenilmeyen tek takım
Pandemi süreci sonrası ligde oynadığı 7 maçta 2 galibiyet ve 5 beraberlik alan kırmızısiyahlı ekip, salgın sonrası mağlup olmayan tek takım konumunda bulunuyor. Gaziantep ekibi, ligin son haftasında deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçını da mağlup olmadan bitirip bu başarısını sürdürmek istiyor. Salgın sonrası alınan yoğun tedbirlerle tekrar başlayan ligde Ankaragücü, Antalyaspor ve Kayserispor ile 11, Galatasaray ile 33, Kasımpaşa ile de 22 berabere kalan Gaziantep ekibi, Denizlispor'u 10, Konyaspor'u ise 31 mağlup etmeyi başardı. Bu maçlarda 11 puan toplayan Gaziantep FK, rakip kalelere 12 gol gönderirken, kendi kalesinde ise sadece 9 gol gördü.

Gaziantep FK yenilmemek, Yeni Malatyaspor kazanmak istiyor
Ligin son haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan kırmızısiyahlılar, bu maçı kazanıp pandemi sonrası dönemini namağlup bitirmek istiyor. Düşme potasında yer alan Yeni Malatyspor ise bu zorlu ve kritik maçı kazanıp, hem ligde kalma hesapları yapıyor hem de rakibinin yenilmezlik unvanına son vermek istiyor.

Kritik maç cumartesi
25 Temmuz cumartesi günü Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak olan Yeni Malatyaspor Gaziantep FK maçı saat 21.00'da başlayacak. Düşme potasını yakından ilgilendiren maçta Arda Kardeşler düdük çalacak. Maçta yardımcı hakem olarak ise Esat Sancaktar ve Alpaslan Dedeş görev yapacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te 3 bin 227 kişiye 'koronavirüs' cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te 3 bin 227 kişiye 'koronavirüs' cezası
Radara yakalanmamak için plakayı gizleyen düzenek kurmuş
YEREL HABERLER Radara yakalanmamak için plakayı gizleyen düzenek ...
SASA'ya tam not
YEREL HABERLER SASA'ya tam not
Aynı günde 2 orman yangını
YEREL HABERLER Aynı günde 2 orman yangını
Bayram öncesi yetimlerin yüzü güldü
YEREL HABERLER Bayram öncesi yetimlerin yüzü güldü
LGS Şampiyonuna sürpriz ziyaret
YEREL HABERLER LGS Şampiyonuna sürpriz ziyaret
Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri denetimi
YEREL HABERLER Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri denetimi
Gaziantep’te kurallara uymayanlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Gaziantep’te kurallara uymayanlara ceza yağdı
İstihdama mahir eller desteği İş verene istihdam teşviki arttırıldı
YEREL HABERLER İstihdama mahir eller desteği İş verene istihdam ...
Ekonomide pandemi sürecinin izleri siliniyor GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu: "Pandemi sürecinin ekonomideki etkileri yerini normalleşmeye bırakıyor" GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı: İSO 500'de yer alarak Gaziantep ve ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm firmalarımızı yürekten kutluyorum"
YEREL HABERLER Ekonomide pandemi sürecinin izleri siliniyor GTB ...
Nizip'teki orman yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Nizip'teki orman yangını söndürüldü
Gaziantepliler artan vaka sayısına ve bunaltıcı sıcağa rağmen sokakta
YEREL HABERLER Gaziantepliler artan vaka sayısına ve bunaltıcı ...
Nurdağı'nda orman alanda yangın
YEREL HABERLER Nurdağı'nda orman alanda yangın
İslahiye'de önce patlama ardından sızıntı paniği
YEREL HABERLER İslahiye'de önce patlama ardından sızıntı paniği
Gaziantep'te orman yangını
YEREL HABERLER Gaziantep'te orman yangını
Gaziantep'te orman yangını
YEREL HABERLER Gaziantep'te orman yangını
Gaziantep'te fabrikanın çatısından düşen işçi öldü
YEREL HABERLER Gaziantep'te fabrikanın çatısından düşen işçi öldü
17 yaşındaki işçinin feci ölümü Fabrika bacasından düşen genç işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 17 yaşındaki işçinin feci ölümü Fabrika bacasından ...
LGS Türkiye Şampiyonu Ekin’den Nüket Ersoy’a Anlamlı Ziyaret
YEREL HABERLER LGS Türkiye Şampiyonu Ekin’den Nüket Ersoy’a Anlamlı ...
Libyalı genç Gaziantep’te sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Libyalı genç Gaziantep’te sağlığına kavuştu
Gaziantep'te 3 bin 229 kişiye 'maske' ve 'sosyal mesafe' cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te 3 bin 229 kişiye 'maske' ve 'sosyal ...
Gaziantep'te orman yangını: 2 hektar alan zarar gördü
YEREL HABERLER Gaziantep'te orman yangını: 2 hektar alan zarar gördü
Uğur Okulları Kilis Kampüsü açıldı
YEREL HABERLER Uğur Okulları Kilis Kampüsü açıldı
Gaziantep’te örtü yangını Gaziantep’te örtü yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Gaziantep’te örtü yangını Gaziantep’te örtü yangını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X