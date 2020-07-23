Kamyon devrildi, 13 ton karpuz araziye saçıldı

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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep),(DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde, kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi, kasasındaki 13 ton karpuz araziye saçıldı.

Kaza, sabah saatlerinde İslahiye-Nurdağı karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı'ndan yüklediği 13 ton karpuzu Hatay'a götüren İbrahim Yıldız (63) yönetimindeki 31 HZ 106 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıktı ve bariyerlere çarparak yol kenarındaki araziye devrildi. Sürücünün yara almadığı kazada, devrilerek hasar gören kamyonun kasasındaki karpuzlar da araziye savruldu. Araziye saçılan karpuzlar, çağırılan başka bir kamyonla Hatay'a gönderilirken, kaza yapan kamyon ise çekici ile kaldırıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2020-07-23 11:07:51



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