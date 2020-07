Başkan Kılıç’tan 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı

Gaziantep Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Yazılı, görsel ve işitsel yayın kuruluşlarında görev alan tüm basın çalışanlarının bayramını kutlayan Başkan Mehmet Sait Kılıç, “Basınımız korona virüs ile mücadele sürecinde göz ardı edilemez bir rol üstlenmişlerdir” ifadelerini kullandı. Basın çalışanlarının pandemi sürecinde fedakarca çalıştıklarını vurgulayan Kılıç, “Basın çalışanlarımız bizim her zaman duyan kulağımız, gören gözümüz, konuşan dilimiz ve yazan elimiz olmuşlardır. Zor çalışma koşullarına rağmen fedakarca pandemi sürecinde dahi herkes evlerine kapanırken onlar bizim habersiz kalmamamız noktasında canı siper şekilde ellerinden gelenin en iyisini layıkıyla yapmışlardır, yapmaya da devam etmektedirler. Bu zorlu süreçte toplum yararını düşünen, ülkemizin bekasını önemseyen, en önemlisi de vicdani sorumluluklarını kendine temel ilke edinen basın mensubu arkadaşlarımızın her zaman yanında olmaya gayret göstermeliyiz. Medya, bir ülkenin kalkınmasında, toplumun doğruya ve güzele yönlendirilmesi, iyiliklerin ve güzelliklerin yaygınlaştırılmasında, yeni nesillerin ülkesine, milletine bağlı, milli ve ahlaki değerleri ile donanımlı yetişmelerinde etkili roller üstlenebilecek çok büyük bir güce sahiptir. Mustafa Kemal Atatürk; “Basın, milletin genel sesidir. Bir milleti aydınlatma ve uyarmada, vatandaşımızın ufkunu aydınlatmada, özet olarak basın başlı başına bir kuvvet, bir okul, bir rehberdir.” sözleri basının ülkemiz ve milletimiz için ne kadar önemli olduğunu ve basın mensubu arkadaşlarımızın üstlendikleri sorumluğun önemini ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.

Mesajında, üstlendiği bu sorumluluklar, basının sansür ve benzeri kısıtlamalara maruz kalmadan basın özgürlüğünün her şart altında gözetilmesini zorunlu kılmakta olduğunu vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

“Doğru bilgi akışıyla beslenmiş, bilgi ve habere sağlıklı erişebilen nesillerin milletimizin kaderine de doğru istikamet tayin edebileceği, içinden geçtiğimiz zorlu süreçte teyit edilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle sorumluluklarını, mesleğin gerektirdiği ahlaki değerleri göz önüne alarak, ülkemiz genelinde ve Oğuzelimiz’de hedeflenen başarılara ulaşılmasına katkı sağlayan tüm basın emekçilerimizin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı canı gönülden kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.”

